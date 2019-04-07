«Белорусы такого не прощают» 43 7.04.2019, 8:28

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Фото: euroradio.fm

Лукашенко в Куропатах выстрелил себе даже не в ногу, а в голову.

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат. Активисты сообщают, что было снесено и вывезено из урочища около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги. После сноса крестов в Куропатах пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт призналась, что кресты сносили по его приказу.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

Сайт Charter97.org обратился к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь», одному из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгению Афнагелю с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Вы были активным участником первой куропатской вахты. Как вы оцениваете то, что накануне Пасхи власти начали сносить кресты в Куропатах?

- Оцениваю, как и любой нормальный человек – как безумие и дикость. Да что тут говорить – если даже среди чиновников и штатных пропагандистов, обычно одобряющих любые действия властей, то, что произошло в Куропатах 4 апреля вызвало шок, то какой может быть реакция обычных людей?

Я в детстве все школьные каникулы проводил в деревне у бабушки в Березинском районе. Помню, что самым тяжким, непростительным проступком всегда считалось осквернение могил. Односельчан, которые выпили лишнего на кладбище или сломали крест, даже случайно, презирали. С ними не здоровались на улицах, они становились изгоями. Причем, даже по прошествии десятков лет люди не забывали о таких «героях». Представьте, моя бабушка помнила имена людей, который еще во времена коллективизации ломали кресты, установленные у местной церкви. А их потомкам пришлось уехать из деревни, потому что их все ненавидели.

Уважительное отношение к захоронениям и могилам – очень глубинная особенность менталитета белорусов, которая формировалась тысячелетиями. Сотни тысяч жителей страны, в том числе далеких от религии, чтут память предков. Посмотрите, сколько людей собирается на кладбищах на Дзяды и Радуницу. Мало у каких народов есть такая особенность. Даже коммунистические правители БССР побаивались бороться с ней – у них, видимо, чувство самосохранения работало чуть получше, чем у сегодняшних властей.

- Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что кресты снесли по его приказу. Зачем диктатору понадобилось отдавать такие распоряжения? Ведь это не добавит ему популярности среди белорусов.

- Популярность важна для политиков, которые участвуют в свободных и честных выборах и хотят победить на них, завоевав реальные голоса избирателей. Лукашенко к таковым не относится, его не волнует рейтинг. Выборов в Беларуси давно нет. За время правления диктатор принял достаточно решений, которые поставили крест на его популярности. Одним больше, одним меньше – для него это уже не важно.

Давно уже замечено, что абсолютная, неконтролируемая власть ведет к тому, что ее обладатель теряет связь с реальностью. Поступки Лукашенко и до этого сложно было объяснить с точки зрения логики. Да и не стоит пытаться делать это. Диагноз ему был поставлен 20 лет назад, война с крестами в Куропатах, скорее всего, просто обострение болезни.

Обострение настолько сильное, что он уже, образно говоря, «выстрелил» себе не в ногу, а прямо в голову. Отдать приказ на снос крестов в Куропатах – самое нелепое, что он мог сделать в условиях экономического кризиса и тотального разочарования белорусов в его модели «социального государства». Фактически Лукашенко своими же руками начал войну против самого себя. В глазах большинства белорусов он теперь – тот самый изгой, разоряющий кладбища, и без всяких условий должен уйти. Люди способны многое забыть, но такое белорусы не прощают никогда.

- Действия властей в Куропатах осудил глава МИД Польши, эта новость облетела все мировые СМИ. Какими могут быть последствия для реноме диктатора на международном уровне?

- Последние годы международное сообщество предпочитало закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Многие западные политики не замечали репрессий, арестов и политзаключенных, закрывали глаза на уничтожение независимых СМИ и травлю журналистов. Некоторые даже не гнушались встречаться с диктатором.

Кадры, снятые 4 апреля в Куропатах, более, чем красноречивы, отмахнуться от них будет непросто. Надеюсь, что последние новости из Беларуси все-таки заставят тех, кто пытается отбелить Лукашенко, быть немного более чистоплотными. Все-таки, одно дело – жать руку диктатору, не привыкать уже, а совсем другое – дикарю и осквернителю могил.

Организаторам Европейских игр и спортсменам, которые планируют приехать в Минск в скором времени, тоже советую задуматься. Вы уверены, что вам стоит ехать в страну, которой правит безумный маньяк?

- Николай Статкевич призвал белорусов выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы. Почему сегодня важно провести такую акцию?

- Многие белорусские политики, общественные деятели, представители духовенства уже назвали события в Куропатах поворотным моментом в истории сегодняшней Беларуси. Так уже было раньше: в конце 80-ых именно с этого места началось возрождение страны. Сегодня символизм Куропат не менее важен.

Режим Лукашенко последовательно уничтожает нашу страну. Сначала он пытался сделать это быстро – за несколько лет. Тогда, во второй половине 90-ых героическая борьба белорусов не позволила ему добиться поставленной цели и сдать независимость. После этого нас постепенно стали лишать того, что нам дорого. Фальсифицируется история, разрушаются образование и культура, уничтожаются или выдавливаются за границу лидеры оппозиции. Сейчас в Куропатах они начали битву с фундаментальными ценностями, с уничтожением которых народ, как правило, быстро исчезает – с верой, памятью, традициями. Не сможем защитить их, сдадим – проиграем Беларусь. Отстоим, как уже неоднократно бывало, - сможем вернуть и остальное.

Поэтому я буду 7 апреля у Свято-Духова собора в 12:00. И прошу прийти на молебен всех, кто понимает, насколько важно для нас всех то, что сейчас происходит.