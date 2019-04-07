Фатальная ошибка Лукашенко

Фатальная ошибка Лукашенко22
- 7.04.2019, 8:37
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В Куропатах диктатор затронул глубинное.
«Вандализмом в Куропатах Лукашенко совершил колоссальную имиджевую ошибку - возможно, самую серьезную за все 25 лет. Брутальные акции против оппозиции - могут восприниматься как издержки политической борьбы.
Девальвация, «декрет о тунеядцах» - как ошибки (с кем не случается?).
Тут же Лукашенко затронул что-то очень глубинное. Нет, не потому, что это Куропаты… Потому что - кресты. Сакральное отношение к крестам осталось где-то в народном подсознании», - написал в «Фейсбуке» Сергей Наумчик.
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.
Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.