закрыть
7 апреля 2019, воскресенье, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фатальная ошибка Лукашенко

22
  • 7.04.2019, 8:37
  • 11,105
Сергей Наумчик

В Куропатах диктатор затронул глубинное.

«Вандализмом в Куропатах Лукашенко совершил колоссальную имиджевую ошибку - возможно, самую серьезную за все 25 лет. Брутальные акции против оппозиции - могут восприниматься как издержки политической борьбы.

Девальвация, «декрет о тунеядцах» - как ошибки (с кем не случается?).

Тут же Лукашенко затронул что-то очень глубинное. Нет, не потому, что это Куропаты… Потому что - кресты. Сакральное отношение к крестам осталось где-то в народном подсознании», - написал в «Фейсбуке» Сергей Наумчик.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.


популярное за неделю

Мнение

Николай Статкевич обратился к священникам и верующим всех христианских конфессий Беларуси
Николай Статкевич обратился к священникам и верующим всех христианских конфессий Беларуси
Я приду на молитву к храму
Я приду на молитву к храму Евгений Афнагель
Узлёт Генадзя Карпенкі
Узлёт Генадзя Карпенкі Аляксандр Кур’яновіч
Нельзя сейчас оставаться в стороне
Нельзя сейчас оставаться в стороне Наталья Радина