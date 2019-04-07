В Минске прошел молебен на площади Свободы (Видео, онлайн) 40 7.04.2019, 12:06

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Фото: nn.by

В молебне приняли участие более 1000 человек.

Сегодня в Минске на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора и Кафедрального католического костела прошли молебны за Беларусь.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора. Накануне акции политик был арестован. Превентивно был также задержан лидер Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец.

Сайт Charter97.org проводил онлайн-трансляцию акции. Видео — Радио Свобода.

Фото: «Радыё Свабода»

13-05

Онлайн-трансляция закончена. Спасибо, что были с нами.

12-59

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель поблагодарил всех людей, которые приняли участие в молебне. По его словам, Куропаты — один из важных символов Беларуси, и они объединяют людей. «Удивляет позиция части независимых СМИ, которые не давали информацию о предстоящем молебне, надеюсь, это не повторится, и они будут помнить о солидарности», - сказал политик.

12-55

Отец Леонид благославил участников молебна.

12-54

Звучит молитва «Отче наш».

12-52

Люди с крестами, иконами и свечами пришли к Кафедальному католическому костелу. Некоторые участники молебна держат в руках Конституцию и национальные флаги.

12-50

Сотрудники милиции в штатском снимают на видео людей, которые идут к костелу.

12-47

Люди намерваются пойти также к Кафедральному католическому костелу, чтобы и там помолиться за Куропаты и за Беларусь.

12-45

Активист Алесь Абрамович заявил, что лукашенковская власть отреклась от христианских ценостей, становится все более безбожной и «паскудной». События в Куропатах — стали последней каплей. Пришло время призвать к новому крестовому походу против этой власти, считает он.

12-40

Отец Леонид Акалович, настоятель БАПЦ, назвал действия власти в Куропатах «смертным грехом». По его словам, они будут «гореть в аду», если не восстановят кресты.

12-35

На площади Свободы зачитали обращение лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, которого арестовали перед молебном:

- Мы разобщены. Поэтому лукавый главарь делает с нами, что ему угодно.

Мы успокаиваем себя, когда труженикам платят жалкие гроши, на которые невозможно прожить - нам же платят больше.

Когда повышают пенсионный возраст и почти не повышают нищенские пенсии - нам же еще далеко до пенсионного возраста.

Когда обкладывают поборами безработных - у нас же есть официальная работа.

Когда отнимают детей из бедных многодетных семей (а большинство многодетных становятся бедными) - у нас же нет столько детей.

Когда «правоохранители» измываются над попавшими в их руки - нас же еще не трогали.

Когда во время Крестопоклонной недели Великого поста лукавый правитель, который (вы заметили?) никогда не крестится в храмах, оскверняет главный символ христианской веры - мы же не ходим в церковь.

Никто другой не принесет нам освобождение от преступника у власти, не подарит нам достойной жизни - ни Путин, ни НАТО. Нам придется решить этот вопрос самим. А для начала надо понять - мы единый народ. И беда у нас общая - мы попали под власть лукавого.

Все мы братья и сестры в этой общей беде. Боль и унижение каждого - это всеобщая боль. И осквернение христианского креста - это оскорбление всего нашего народа, нашей памяти, наших предков. Это оскорбление каждого из нас.

Сегодня я предлагаю совместную молитву за избавление от лукавого.

Кто не знает: «...избавь нас от лукавого» - это окончание Христовой молитвы «Отче наш».

Когда нас соберется достаточно, молитва непременно поможет.

Мы - один народ. Только вместе мы сможем вернуть себе свободу и достоинство.

Слава Иисусу Христу!

Жыве Беларусь!

12-32

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель призвал белорусов каждое воскресенье выходить к храмам своих городов и молиться за то, чтобы прекратились варварские, преступные действия властей в Куропатах и молиться за Беларусь.

12-29

Молитва продолжается. Отец Викентий между молитвами сказал, что молитвы направлены на то, чтобы защитить христианские символы в Беларуси, вандализм властей в Куропатах возмутил многих людей.

12-28

К молящимся людям подошел сотрудник милиции и заявил, что молебен — «несанкционированная акция». Люди заявили, что для проведения молитвы разрешения не требуется.

12-24

По данным «Радыё Свабода», в молебне участвуют более 1000 человек.

12-22

Отец Викентий из Белорусской автокефальной православной церкви читает молитву Святого Духа.

12-20

Число людей у храма увеличивается. Люди держат в руках иконы и молятся.

12-18

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель заявил, что люди пришли молиться за Беларусь, он осудил акт вандализма, совершенный в Куропатах, и призвал бороться за мемориал.

12-15

Трансляция богослужения со Свято-Духового Собора идет на площадь перед храмом. Там собралось уже несколько сотен человек.

12-12

Пришла супруга лидера БНК Николая Статкевича. Марина Адамович сообщила, что Николая Статкевича задержали по дороге на молебен.

12-10

Люди прикрепели к одежде белые кресты из бумаги. Минчанин Сергей Тарасенко в интервью журналистам сказал, что кресты символизируют, что люди будут стоять за Куропаты и не позволят разрушать мемориал.

12-06

Активист гражданской кампании «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков поднял бело-красно-белый флаг. Другие активисты принесли флаги Минска с Богородицей. Часть людей пришли с крестами.

12-05

На площади Свободы перед Минским Свято-Духвым собиаются люди. Среди присутствующих — один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.