Священник БАПЦ назвал действия власти в Куропатах смертным грехом 26 7.04.2019, 13:14

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Леонид Акалович

Те, кто разрушил кресты, будут гореть в аду.

Сегодня на акции-молебне возле Свято-Духова собора в Минске отец Леонид Акалович, настоятель БАПЦ (Белорусская Автокефальная Православная Церковь), назвал действия власти в Куропатах «смертным грехом». По его словам, они будут «гореть в аду», если не восстановят кресты.

Священник высказал удивление из-за того, что многие белорусские СМИ, называющие себя «независимыми», ничего не сообщали о молебне.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.