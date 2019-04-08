Нина Багинская - судье: Вы для меня никто, я не признаю этот суд 20 8.04.2019, 14:53

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Фото: «Радыё Свабода»

(Обновлено) 72-летнюю активистку не смогли осудить за «препятствия строителям» в Куропатах.

Суд Московского района направил на доработку протокол на активистку Нину Багинскую - ее освободили. Как стало известно на суде, в изоляторе временного содержания она объявила голодовку и держала ее с задержания 5 апреля, передает «Радыё Свабода».

Процесс начался после обеда 8 апреля в суде Минского района. 72-летнюю активистку обвиняли в том, что она якобы мешала строительным работам в Куропатах, когда там сносили кресты и на их месте ставили ограждение. Это определили как «мелкое хулиганство» (ст.17.1 КоАП РБ). Также Багинскую обвиняли в «неподчинении милиции» (ст. 23.4 КоАП РБ). Протокол вернули в РУВД «для исправления недостатков».

Нина Багинская отказалась подняться, когда появился судья.

«Вы для меня никто. Я не признаю этот суд», - заявила она.

Судья разрешил Нине Багинской участвовать в процессе сидя. Она отказалась давать показания.

«Не считаю этот суд справедливым, - добавила Багинская. - Я Конституцию не нарушаю».

Она отвернулась от судьи, сказав, что не хочет слушать.

Нина Багинская в суде

Фото: Елена Тонкачева

Нина Багинская в суде

Фото: Vanya Mironchik

Напомним, 5 апреля во время защиты народного мемориалы в Куропатах были арестованы минским ОМОНом с применением силы Нина Багинская и Павел Северинец.