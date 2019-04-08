Павла Северинца арестовали на 15 суток 8.04.2019, 16:25

Павел Северинец

(Обновлено) На политика составили два протокола, которые он не признал.

В суде Минского района 8 апреля состоялся административный процесс над защитником Куропат, сопредседателем Белорусской христианской демократии Павлом Северинцем. Его осудили на 15 суток ареста с учетом произошедших до суда трех суток, передает «Радыё Свабода».

Павел Северинец находится под арестом с 5 апреля - его задержали, когда он пытался вести стрим из Куропат, где на месте снесенных крестов начали ставить забор.

На Павла Северинца составили два протокола. Первый за то, что якобы 5 апреля мешал строителям в Куропатах, «кричал, хватал их за руки, не реагировал на замечания». Второй протокол - что «не подчинился требованиям милиционера» Удодова «проследовать в служебный автомобиль».

Оба протокола Северинец не признал и назвал ложью заявления «полковника Удодова, который рвется в генералы».

Павел Севярынец у судзе. Фота Івана Мірончыка

В начале процесса он сказал, что не доверяет суду и заявил отвод судье. Тот не выходя на перерыв отклонил ходатайство. Также судья отказал в ходатайстве о ведении дела по-белорусски, сослался на существование двух государственных языков.

Против Северинца свидетельствовали два омоновца. Они заявили, что политик «препятствовал работе строителей и отказался идти в милицейский автомобиль», когда его задержали.

Предыдущий приговор Павлу Северинцу вынесли 1 марта - за призыв к акции солидарности с политзаключенными на Октябрьской площади 26 февраля его приговорили к семи суткам ареста. Накануне процесса активист отбыл 3 дня в изоляторе без суда, как и в этот раз.

Напомним, что вместе с Северинцем 5 апреля была задержана 72-летняя активистка Нина Багинская. Ее дело сегодня направили на доработку. Она пять дней держала голодовку.