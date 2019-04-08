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Мадуро позвал Гуайдо на переговоры

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  • 8.04.2019, 22:07
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В МИД Венесуэлы заявили о готовности диктатора начать переговоры с политическими оппонентами.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров со своими политическими противниками.

Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса, сообщает ТАСС.

"Диалог по политическим, социальным, экономическим вопросам - это единственный путь (выхода из кризиса), президент Мадуро и его правительство ждут, что оппозиция соизволит уважать свой народ и начнет переговоры, не заставляя нас терять время", - заявил Арреаса.

Ранее Хуан Гуайдо назвал дату свержения диктатора Николаса Мадуро. Также он озвучил три сценария ухода Мадуро. Один из них предусматривал частичное сохранение нынешнего режима.


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