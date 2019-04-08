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В 40 километрах от Минска продают частное озеро за $400 тысяч

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  • 8.04.2019, 22:44
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Озеро находится возле деревни Вепраты.

Под Минском на продажу выставлено частное озеро, сообщает Realt.by. Цена — 399 тысяч долларов. Смотрите, как выглядит этот водоем.

Озеро находится в 40 километрах от МКАД возле деревни Вепраты. Объект продается за 856 тысяч рублей, или $ 399 тысяч долларов. Столько просит собственник за участок площадью более 12 гектаров, на котором расположено водохранилище.

В состав комплекса входят: главный и спусковой шлюзы, дамба, сортировальный бассейн, мальковый и нагульный пруды, водоподающий канал и собственно водохранилище площадью 38 тысяч квадратных метров.

Вместе с озером продаются прибрежные объекты недвижимости, а именно: несколько беседок, хозпостройка и причал.

Оправдана ли цена?

Председатель Совета молодых оценщиков Павел Булыга говорит, что рыночную стоимость этого объекта навскидку сказать крайне затруднительно.

— Учитывая, что предложения в этом сегменте нет, рыночную цену назвать нельзя. Усложняет дело и то, что на продажу выставлено не только озеро, но и объекты инфраструктуры — дамбы, каналы, спусковые шлюзы. Не видя технических паспортов, не зная производительности, определить цену комплекса практически невозможно.

Однако, на первый взгляд, цена завышена. Не так давно мои коллеги проводили оценку похожего объекта в Логойском районе. Тот комплекс был масштабней и интересней, а водные сооружения стоили на порядок дешевле.

Если же просчитывать стоимость объекта через доходный метод, а именно сколько дохода должен приносить комплекс, чтобы рыночная стоимость соответствовала желаниям продавца, то и здесь есть вопросы. Чтобы выйти в плюс, ежемесячный доход от объекта должен варьироваться от 3 до 5 тысяч долларов. Этот вариант возможен только в составе действующего бизнеса, в случае если объект обустроен, укомплектован, а деньги «идут» не только от прудов.

В качестве примера: в Логойском районе есть аналогичный комплекс. Стоимость размещения палатки там стоит 10 рублей в сутки. Так вот, чтобы такой бизнес окупился здесь, нужно, чтобы поток туристов был не менее 30 палаток в день круглый год. В наших реалиях это невозможно.

На мой взгляд, такая цена, возможно, была бы актуальна в 2015—2016 годах, если бы комплекс работал на полную мощность. Да и то не факт. Сегодня рыночная стоимость комплекса с большой вероятностью будет ниже цены предложения, но, повторюсь, все это нужно тщательно просчитывать.


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