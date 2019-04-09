Максима Винярского осудили на 13 суток ареста 9.04.2019, 10:53

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Активиста обвинили в «призыве к молебну».

Суд Центрального района Минска приговорил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского к 13 суткам административного ареста.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского задержали 6 апреля. Накануне молебна на площади Свободы в Минске. Трое суток его незаконно удерживали, а сегодня привезли в суд.

Сайту Charter97.org удалось связаться с Максимом Винярским накануне вынесения приговора и узнать подробности:

- Меня схватил около 9.30 в субботу ОМОН. Синий микроавтобус и серебристая «шкода» заблокировали подход к квартире, в которую я шел. В итоге, задержали, завезли в Московское РУВД, где без моего участия, с нарушением всех процессуальных норм, составили протокол. Как сейчас стало известно, за призыв на мобелен 7 апреля, опубликованный в «Фейсбуке».

Согласно их бумагам, кто-то посмотрел мой «Фейсбук» и позвонил на линию РУВД Московского района с сообщением, что «Максим Винярский призывает на массовое мероприятие». Они «перепроверили эту информацию» и составили протокол.

Мне фактически не предлагали участвовать в составлении этих бумаг. В 23.55 я был доставлен из РУВД в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, где я и находился где-то до часов 16-ти понедельника, потом меня повезли в суд. В 16.30 начался судебный процесс. Я потребовал адвоката. Суд был перенесен на сегодня, на 9.15 утра, а меня вернули в РУВД, где в камере держали до часов 20-20.30. Когда истекли 72 часа, то меня отпустили.

- Сейчас вы находитесь в суде?

- Да, жду пока гражданка Мотыль (судья — прим. Charter97.org) сделает свое грязное дело.

- Как вы прокомментируете такие жесткие действия властей после того, как стало известно, что Николай Статкевич призвал на молебен после вандализма властей в Куропатах?

- Власти довели себя до того, что охотятся не только за активистами, а уже и за людьми, которые пишут посты в «Фейсбуке». Это свидетельствует о неадекватном состоянии государства, «правоохранительных органов». Очередное свидетельство, что в стране бушует диктатура.

Вакханалия властей в Куропатах показала, что они в панике. Их действия шокировали весь мир.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

7 апреля в 12.00 на площади Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора прошел молебен.

В молебне приняли участие более 1000 человек.