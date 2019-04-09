«Балтийская труба» объединит польскую и датскую газотранспортную систему 1 9.04.2019, 14:18

Польша становится независимой от российского газа.

Из-за зависимости от монопольного поставщика газа (т. е. России. — Ред.) Польша в 2001-2018 годах потеряла от 50 до 100 миллиардов злотых (от 11 млрд 628 млн до 23 млрд 256 млн евро), — сообщил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский во время Национального энергетического саммита в Гданьске, сообщает «Радио Польша».

Пётр Наимский уточнил, что Польша располагает следующими энергоресурсами: уголь, немного природного газа, в ограниченном количестве ветер и солнце и немного воды. Задачей Польши является в первую очередь эффективное использование своих ресурсов.

В настоящее время осуществляется расширение терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце, проект «Балтийская труба», а также проекта плавучего терминала сжиженного природного газа, который будет построен в Гданьской бухте в будущем.

«Балтийская труба» объединит польскую и датскую газотранспортную систему, благодаря которой газ с норвежского шельфа пойдет в Польшу. Строительство «Балтийской трубы» под водой должно начаться в 2020 году и с 1 октября 2022 года этот газопровод будет введен в строй.

Кроме того, 31 декабря 2022 года истекает долгосрочный т. н. Ямальский контракт на поставки газа из России.