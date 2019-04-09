Лукашенко: Мы, аграрии, начинаем ныть

Лукашенко: Мы, аграрии, начинаем ныть8
- 9.04.2019, 14:30
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Диктатор рассказал, что психология – его беда.
Лукашенко потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и рассчитывать в большей степени на собственные силы. Об этом диктатор заявил сегодня во время рабочей поездки в Логойский район, передает БелТА.
«Наша беда — психология. Мы, аграрии, начинаем ныть: а вот нам тяжело. Дворник [вице-премьер] ходит, думает: да, точно. Вошел в положение. Надо им помогать. Бежит ко мне, меня убеждает. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, посмеивается: вот я напряг — мне дали. Все, дурница должна быть закончена», — подчеркнул он.