Глава парламента Алжира назначен временным президентом страны 9.04.2019, 14:35

Абделькадер Бенсалех

Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi

Политик возглавил страну на 90 дней.

Глава Совета нации (верхней палаты парламента) Алжира Абделькадер Бенсалех утвержден временным президентом страны. Утверждение его на посту главы государства прошло на заседании обеих палат парламента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на прямой эфир телеканала An-Nahar.

77-летний Бенсалех возглавит Алжир на срок не более 90 дней, в течение которого должны быть проведены президентские выборы. При этом исполняющий обязанности президента уже не может баллотироваться на высший государственный пост в стране.

Предыдущий глава Алжира ушел со своего поста 2 апреля, уведомив об этом председателя Конституционного совета. По конституции страны, «в случае отставки или смерти президента республики Конституционный совет собирается в полном составе и утверждает вакансию президента», то есть юридически закрепляет его отставку.

Затем этот акт передается в парламент, который созывается в полном составе для аналогичной процедуры утверждения освобождения поста главы государства. После этого председатель Совета нации вступает в должность временного главы государства.

Напомним, бывший президент 82-летний Абдель Азиз Бутефлика покинул пост после массовых протестов. Он управлял страной 20 лет, но после решения пойти на пятый срок потерял поддержку населения и армии. С 2013 года алжирский лидер редко появлялся на публике после перенесенного инсульта. После его отставки тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы Алжира, требуя радикальных реформ политической системы страны.