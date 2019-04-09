Анжелика Борис: Такая страна чудес: бывает можно, бывает нельзя 2 9.04.2019, 16:06

АНЖЕЛИКА БОРИС

ФОТО: POLSKIERADIO.PL

Председателя Союза поляков Беларуси будут судить за ярмарку «Казюки».

В отношении председателя непризнанного белорусскими властями Союза поляков (СПБ) Анжелики Борис возбудили административное дело за организацию традиционной ярмарки «Казюки» на закрытой территории. Ярмарка проводилась в Гродно в двадцатый раз. Ранее власти не имели к ней претензий, передает «Радыё Свабода».

Ярмарка прошла 3 марта во внутреннем дворике около польского консульства. По словам Анжелики Борис, эту территорию СПБ арендует. Организаторами выступили СПБ и Генеральное консульство Польши в Гродно.

Как сообщила Анжелика Борис, ярмарка «Казюки» с участием ремесленников проводилась в Гродно Союзом поляков двадцатый раз, но нарушение в его проведении милиционеры увидели впервые. Последний раз на Борис составляли административный протокол в 2008 году за организацию празднования Дней Польши.

«Такая страна чудес: бывает можно, бывает нельзя. Это политически мотивированное дело. Оно всегда может появиться, когда нет никаких оснований для этого», - считает Борис.

Она не признает своей вины, так как проводила мероприятия согласно уставу СПБ.

«Я это проводила, я это буду проводить, несмотря на то, будут ли они меня судить, будут ли сажать, будут ли наказывать. Это не повлияет на нашу деятельность. Это наша культура, наша традиция. Мы не только можем, но обязаны это делать», - заверила глава СПБ.

По ее мнению, она не нарушила никакого порядка.

Анжелика Борис добавила, что СПБ не обращался к городским властям за разрешением на массовое мероприятие, потому что не считает его таковым. Мероприятие проводилось в закрытом дворике, который они арендуют, а не на площади для большого количества людей.

Наказание по части 2 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси предусматривает штраф от 20 до 40 базовых (510-1020 рублей) или административный арест.