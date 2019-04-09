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Россияне растеряли сбережения в валюте

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  • 9.04.2019, 16:14
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Доля людей с валютными накоплениями резко упала.

Россияне стали реже делать сбережения в валюте. Количество граждан, имеющих такие накопления, сократилось с 2017 по 2019 год с 13% до 7%, свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, пишет finanz.ru.

Чаще всего сбережения в иностранной валюте делают жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), молодые люди в возрасте до 30 лет (13%), люди с высшим образованием (12%) и имеющие постоянную занятость (10%). Реже валютные накопления есть у сельских жителей (3%), людей рабочих профессий (5%) и россиян старше 55 лет (5%).

По данным ЦБ, в 2018 году доля депозитов населения в иностранной валюте увеличилась с 20,6% до 21,5%. Однако это произошло в результате падения курса рубля, который начал год на отметке 57,6 за доллар, а закончил - на уровне 69,8.

За год граждане сняли с валютных счетов 4,9 млрд долларов, сократив их общий объем с 92,8 до 87,9 млрд.

Впрочем, треть россиян сегодня не имеют вообще никаких накоплений, подсчитали аналитики платежной системы Visa. По их данным, значительная часть граждан по-прежнему тратят деньги весьма легкомысленно - "у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет".

По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет подряд - с 2014 по 2018 год (с учетом 5 тысяч рублей, выплаченных пенсионерам в 2017 году) и остаются на 12% ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 года. Даже электоральный цикл 2018 года, когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.


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