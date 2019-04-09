закрыть
9 апреля 2019, вторник, 18:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

9 апреля 1921 года в Турции открылось консульство БНР

  • 9.04.2019, 16:41

Генеральным консулом был назначен полковник Иван Ермаченко.

9-го апреля 1921 года полковник Иван Ермаченко, бывший адъютант генерала Врангеля, был назначен генеральным консулом Белорусской Народной Республики в Константинополе (ныне Стамбул, Турция), передает «Радыё Рацыя».

В сфере ответственности генерального консула находились все Балканы. Белорусские консульские отделы были основаны также в Сербии и Болгарии.

На фотаздымку консул Іван Ермачэнка з сакратаром.

После отъезда Ивана Ермаченко консульство возглавил Игорь Овчинников. Белорусское консульство в Константинополе проработала до 1923 года.

Інфармацыя пра гэта была апублікавана ў прэсе („Наша думка” №23, 1921).

Архивы консульствa сейчас хранятся в Государственном Архиве Российской Федерации (Москва).


популярное за неделю

Мнение

Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев
Обращение к участникам молебна на площади Свободы
Обращение к участникам молебна на площади Свободы Николай Статкевич