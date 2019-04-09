9 апреля 1921 года в Турции открылось консульство БНР 9.04.2019, 16:41

Генеральным консулом был назначен полковник Иван Ермаченко.

9-го апреля 1921 года полковник Иван Ермаченко, бывший адъютант генерала Врангеля, был назначен генеральным консулом Белорусской Народной Республики в Константинополе (ныне Стамбул, Турция), передает «Радыё Рацыя».

В сфере ответственности генерального консула находились все Балканы. Белорусские консульские отделы были основаны также в Сербии и Болгарии.

На фотаздымку консул Іван Ермачэнка з сакратаром.

После отъезда Ивана Ермаченко консульство возглавил Игорь Овчинников. Белорусское консульство в Константинополе проработала до 1923 года.

Інфармацыя пра гэта была апублікавана ў прэсе („Наша думка” №23, 1921).

Архивы консульствa сейчас хранятся в Государственном Архиве Российской Федерации (Москва).