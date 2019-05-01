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Искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост

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  • 1.05.2019, 14:09

Результат почти неотличим от обычных фотографий.

Японские разработчики создали алгоритм, который может создавать изображения несуществующих людей в полный рост. Результат почти неотличим от обычных фотографий, пишет журнал «Нож».

Новый ИИ не просто делает изображения, но дает «людям» двигаться и менять одежду. Чтобы добиться этого эффекта, ученые из компании Data Grid работали сразу по нескольким направлениям обучения нейросети.

Разработчики планируют подписать контракты с рекламными компаниями, магазинами и ритейлерами. Использовать алгоритм для продвижения одежды будет гораздо дешевле, чем привлекать моделей и фотографов.


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