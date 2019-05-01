В Лондоне вынесли приговор Джулиану Ассанжу 1.05.2019, 14:56

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Джулиан Ассанж

Фото: Getty Images

Основателя Wikileaks признали виновным в нарушении судебного предписания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.

Основателя Wikileaks Джулиан Ассанж передал через своего адвоката письмо суду, в котором, как выразился адвокат, его подзащитный "выразил личное сожаление по поводу своего решения".

"Я оказался в борьбе с ужасными обстоятельствами. В то время я сделал то, что считал лучшим", - сказал Ассанж в письме.