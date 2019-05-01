Арестованный заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Втюрин готовил покушение на Лукашенко? 1.05.2019, 23:24

4,325

Андрей Втюрин

Фото: БелТА

Такую версию выдвигает ряд российских авторов.

В Беларуси заведено уголовное дело на Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совета безопасности республики и бывшего начальника охраны правителя Александра Лукашенко, сообщало «Радыё Свабода» со ссылкой на источники. По их информации, его задержали неделю назад.

По данным газеты «Белорусские новости», сотрудники КГБ подозревают его во взятке в $150 тысяч.

Как сообщает издание «Русский монитор», «недвижимость его и родственников арестована. Чтобы расстаться с такими людьми, нужны веские основания… 150000 долларов даже в качестве предлога здесь выглядят более чем сомнительно.

Кроме того, помимо Втюрина арестован также глава Белтелекома Сиводедов. Он также официально задержан за коррупцию, но неофициально причина задержания в том, что он отдал под контроль России все каналы связи и контроль за трафиком. Когда в качестве технического директора главного белорусского оператора связи Сиводедов запускал трансграничный переход волоконно-оптической линии связи /ВОЛС/ с российской компанией «Синтерра».

Характерно, что работающие на Кремль «независимые» телеграм-каналы подают это так, что мол, у Лукашенко паника, связанная с тем, что часть элиты настолько устала от диктатора, что готова переметнуться на сторону России. Между тем, существует версия, согласно которой, Втюрин не просто вел сепаратные переговоры с Москвой, но готовил покушение на строптивого Лукашенко, не желающего помогать Путину решить проблему сохранения власти после 2024 года.

Об этой версии также сообщил на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

«Арестован заместитель госсекретаря республики, бывший начальник охраны Лукашенко, готовивший, по мнению ряда источников, покушение на своего шефа», - написал Эйдман.

Издание «Росбалт» и «Лента.ру» со ссылкой на источники в силовых структурах Беларуси пишут, что «Андрей Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России».

Втюрин закончил саратовское высшее военное училище МВД России.