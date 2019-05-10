Стратегии «болтания» пришел конец 10.05.2019, 12:33

1,778

Андрей Втюрин

Почему «ассасин» Втюрин хотел устранить «теплого человека» Лукашенко?

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя неожиданные отставки и аресты силовиков высшего ранга в Беларуси.

- Действительно ли Лукашенко борется с российским заговором в Беларуси?

- Пока ситуация напоминает сюжет известного фильма «Бригада», где главный герой по имени Александр, лидер преступной группировки, периодически попадает в различные передряги. Но развязкой всего сюжета является момент, когда личный охранник этого бандита, который неоднократно спасал его жизнь, спасал его семью, получает приказ «из центра», уничтожает всех друзей Александра и хочет убить его.

Мы видим, что иногда сюжеты кино совпадают с сюжетами из жизни. В этом фильме хорошо раскрыта специфика действий российских спецслужб. Ничего необычного не происходит и, наверное, cейчас Лукашенко борется за свою жизнь и за свою власть.

- То есть вы допускаете, что заговор действительно был? Мы сейчас не говорим о влиянии на него России. Cам заговор внутри белорусских силовых структур против Лукашенко возможен?

- Я не сомневаюсь, что заговор против Лукашенко был, я не сомневаюсь, что аресты Втюрина и других людей - не последние аресты. Также не сомневаюсь, что Втюрин был связан с Россией и послом Бабичем. Но ситуация в том, что окружение Лукашенко, все его силовые структуры, напичканы российской агентурой, как арбуз семечками. И даже не по той причине, что они завербованы Россией.

Кого Лукашенко набирал в свою охрану, в свои силовые структуры? Белорусский патриот туда проскочить не мог, человек, который разговаривает на белорусском языке, туда проскочить не мог, человек, который знает белорусскую историю и действует в интересах Беларуси - туда попасть тоже не мог. Это не версия, это знания.

Когда я и другие белорусские оппозиционеры находились в тюрьме КГБ, других тюрьмах, нам удалось пообщаться со многими лидерами лукашенковской группировки. И с бывшим председателем КГБ Зайцевым, и с нынешним министром внутренних дел Шуневичем, и со службой безопасности Лукашенко, которой в то время руководил Втюрин. Мы знаем, что в пытках над лидерами оппозиции, кандидатами в президенты, главами их штабов, журналистами, женщинами, принимали участие сотрудники службы безопасности Лукашенко. Это информация от силовиков, которые сидели вместе с нами. Еще один факт, который это подтверждает - заметка шеф-редактора «Нашей Нивы» Андрея Дынько, который сидел на Окрестина после Площади 2006 года, и к ним в камеру пришел глава личной охраны Лукашенко. И Втюрина просто разрывало от злости к людям, которые говорили на белорусском языке.

- Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич также рассказывал, что Втюрин приходил к нему в 2010 году в СИЗО КГБ.

- Да, Николай также об этом говорил. Эти же люди, и Втюрин - Статкевичу, и Шуневич - нам, говорили, что у них есть серьезные связи в администрации Лукашенко. Администрацией Лукашенко в то время руководил небезызвестный «либерал» Макей. Поэтому там нет не русских агентов. Мы видим Шуневича, который в форме НКВД поклоняется царскому городовому. Это для него кумир и идеал в его деятельности.

В 2011 году начальник тюрьмы Орлов взахлеб рассказывал про Путина. Было видно, что для этого небольшого, плюгавенького человечка Путин - это его герой. У оперативников, которые нас допрашивали, героями были Колчак, Деникин, Иван Грозный, Петр Первый. Они абсолютно не знали белорусской истории. У меня было такое ощущение, что это какие-то мутанты. Ведь это не советские люди, но и не белорусы. Они говорили о Путине, мифических и немифических русских героях и деньгах - это все, что их интересует.

Еще один момент. Мы ведь сидели также с силовиками: сотрудниками МВД, ГАИ, ГубоПиК, ОБЭП, Департамента финансовых расследований, КГБ, пограничниками, таможенниками, бывшими сотрудниками ДИНа. И вот для всех чиновников Лукашенко, с которыми мы сидели, было общим то, что они не знали белорусской истории, героями для них был Путин, они смотрят российские фильмы, знают только российских авторов. По сути - они не белорусы. Большая редкость, если там есть белорусы, которые знают свою историю и язык.

- Выходит, если бы Лукашенко боролся с российским заговором, то ему бы пришлось пересажать всю верхушку своих силовых структур?

- Это все равно нерешаемая задача, ведь идет борьба кланов. Лукашенко не борется с российскими спецслужбами. Да, он понимает угрозу с их стороны, но там существуют кланы и группировки. Почему они есть? Потому что они крышуют разные объекты. Кто-то крышует «Беларускалий», поставку товаров, техники, кто-то крышует МТЗ, кто-то бизнесменов из окружения Лукашенко. В силу этого «крышевания» существуют различные группировки. Периодически Лукашенко их стравливает, руками одного клана убирает второй, но сейчас все похоже на то, что за Втюриным стоит Россия. Похоже, у Путина нет другого выхода, как убрать Лукашенко.

- А зачем ему cейчас убирать Лукашенко?

- Путин знает реальное положение дел в Беларуси. А оно таково: 80% белорусов ненавидят Лукашенко и очень хотят изменений. Если он выдвинет свою кандидатуру на седьмой срок, то это приведет к социальному взрыву, который Кремль контролировать не сможет.

Путин знает, что у белорусов сильные проевропейские настроения. Всегда 30% белорусов голосовали за представителей национально-демократических сил, в разные времена от 30 до 60% выступали за вступление Беларуси в Евросоюз. У белорусской элиты очень большие симпатии к украинцам, потому что украинцы для нашей элиты стали примером того, как защищать свою независимость. И Путин понимает, что если Лукашенко пойдет на седьмой срок, то это закончится большим бунтом. Это 100%.

Плюс белорусский диктатор стареет, он неадекватен, это видно по его действиям, он неоднократно «кидал» Путина по различным финансовым схемам, а Россия сейчас сама в тяжелом положении. Через Беларусь идет контрабандная торговля с Западом и Украиной. Неадекватный Лукашенко, который крадет при каждой возможности, Путина удолетворить не может.

- Очевидно, что белорусская оппозиция будет противостоять возможному сценарию Кремля. Но ведь и среди белорусской номенклатуры и силовых структур есть патриоты. Что вы им рекомендуете?

- Как раз среди чиновников больше патриотов, чем в силовых структурах. Там много образованных людей, это более умные люди, вынужденные больше общаться с людьми, чем силовики, которые видят все через дубинку, прицел или наручники. Чиновники, особенно в Западной Беларуси, либо в приграничье с Литвой, Латвией и Украиной, ездят в эти страны, участвуют в двухсторонних проектах, знают, как там живут люди. Они знают историю, понимают, что чиновникам нечего бояться при смене режима. Эти люди хорошо организованы, у них есть связи и когда происходят изменения, как в странах Восточной Европы, они нормально себя чувствуют. Они знают, что не стоит сильно «зарываться». Это первая вещь.

Во-вторых, именно чиновники являются основным объектом репрессий и издевательств со стороны силовиков. Силовики также попадают под эту машину, но в основном страдают чиновники. К ним я отношу и директорат предприятий, акционерных обществ, ведь они являются государственными. Поэтому чиновники также хотели бы изменения ситуации в Беларуси, потому что знают, что от этого выиграют.

- Что же им делать?

- Я бы не хотел делать каких-то призывов. Мне кажется, что белорусскость и порядочность может присутствовать во всех слоях общества, даже среди силовиков и военных. Безусловно, есть cвои отличия между слоями общества, но патриоты есть везде.

Сегодня белорусам нужно просто увидеть, что ситуация для нас довольно хорошая с точки зрения маркетинга. Большинство белорусов ненавидят Лукашенко, а режим себя изжил. Новое поколение хочет жить, как их сверстники в Евросоюзе.

Также мы знаем историю, мы же часть нашей общей великой державы Литва, а затем Речи Посполитой. Те страны, которые входили в Речь Посполитую, Литва, Латвия, Польша - уже в ЕС, Украина туда стремитcя. А что Беларусь? Она не будет в Европе? Это невозможно.

- В последнее время очень часто можно услышать, что ситуация в Беларуси напоминает поздний СССР, что в Беларуси началась перестройка. Перемены неизбежны?

- Перемены неизбежны, но они всегда зависят от активности тех людей, которые живут в это время, от их действий, осознания их субъектности. Ситуация в Беларуси похожа на агонию СССР. Cегодня Лукашенко и его клику ненавидят больше, чем коммунистов во времена перестройки.

Говорят, что Лукашенко мудрый, у него есть стратегия. А какая была стратегия? Было стремление попасть в Кремль, был «славянский союз» - это его искренние чувства и убеждения. В последнее время стали говорить (об этом говорят утечки из спецслужб), что «мы, люди власти, должны балансировать, пройти между Сциллой и Харибдой, националистами и русскими».

Я бы сказал, что это не стратегия, а болтание определенной субстанции в проруби - когда вы и ни с русскими, и ни с Европой, и ни со своим народом. Стратегии «болтания» пришел конец. Действия Втюрина, этот заговор - все цветочки. У Путина нет другого выхода на самом деле, он озвучил свои цели: pаздать паспорта жителям «ДНР» и «ЛНР», плюс в Крыму. Это уже сделано. Плюс он хочет общее государство с Украиной. Почему он об этом кричит? Русские бабы рожать перестали, а, наверное, половина Средней Азии хотела бы переехать в Москву и Санкт-Петербург. А я думаю, что пятая часть уже переехала. Это вроде неплохо, ведь Россия нуждается в рабочих руках, но если так будет продолжаться, то придется менять религию на ислам. А к этому пока не готовы.

Значит, что в эту империю нужно найти новых рабов и закрыть интернет, чтобы никто не знал, что происходит во внешнем мире. Набрать новых православных рабов из Украины, Беларуси, отключить информацию обо всем мире и закрыть границу. Ведь режим Путина также архаичен и сыпется.

Вот стратегия Путина, ему срочно нужны новые подданные. И дело даже не в «Союзном государстве», оно может быть лишь приманкой, ведь от бренда Российской империи никто не откажется ради чего-то непонятного. Это лишь попытка задурить голову на время периода активных операций.

- Что должен делать Запад в этой ситуации?

- Сегодняшняя политика Запада умиляет. Напрашивается вопрос: что было бы, если бы несостоявшийся «ассасин» Втюрин реализовал свой план и физически устранил «теплого человека» Лукашенко? Что бы делал Запад и Украина в этой ситуации? Где их инструментарий? Ведь Украине также угрожает «северный балкон». У России есть военные базы, десятки телеканалов, гродненские казаки, выросшие, как грибы после дождя Sputnik и другие сайты в Беларуси. Мне кажется, что Западу пора посмотреть, что проблема белорусского режима - это не только проблема белорусского народа, но и безопасности всей Европы.

Сравнение с перестройкой - реальное. Какие были планы у советского генштаба в те времена, какие были планы у идеологов КПСС, сколько было войск! Миллионная армия в Восточной Германии, по 200 тысяч в Польше, Чехословакии и Венгрии. Но все рухнуло, как карточный домик. Потому что люди не хотят быть рабами.

У белорусов выбор такой: или мы попадем под российское иго, или станем европейцами. По-большому счету, это зависит от нас. Если проснется народная сила и самосознание, то никто ничего сделать с этим не сможет. Кроме тех цифр, которые я называл, у нас есть свои лидеры: Cтаткевич, Алексиевич, Санников, Позняк, Некляев, Северинец. Это люди, которые известны в мире и своей жизнью доказали, что для них Беларусь и ценности многое значат.

То, что все будет решаться в самое ближайшее время - это факт, это неизбежно.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com