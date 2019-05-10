Майк Помпео встретится в Сочи с Путиным и Лавровым 3 10.05.2019, 16:49

Майк Помпео

Фото: Reuters

Глава Госдепартамента посетит Россию с официальным визитом в начале следующей недели.

Госсекретарь Майк Помпео с 12 по 14 мая посетит Россию, где у него запланированы встречи с президентом Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента в пятницу, пишет «Голос Америки».

13 мая Помпео встретится с сотрудниками посольства США в Москве. В тот же день глава Госдепартамента проведет встречи с представителями американского бизнеса, работающими в России, и с бывшими участниками программ студенческого обмена между Россией и США.

В программе московского визита госсекретаря запланировано возложение венка к Могиле неизвестного солдата.

В Госдепартаменте сообщают, что Помпео встретится с Путиным и Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая. Госсекретарь планирует обсудить с российским руководством «весь спектр проблем», касающихся как двусторонних американо-российских отношений, так и международных вопросов.

7 мая Майк Помпео общался с Сергеем Лавровым в кулуарах саммита министров стран Арктического совета в финском Рованиеми.