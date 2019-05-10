«Если бы не пристальное внимание активистов к аккумуляторному заводу, то он давно бы уже работал» 10.05.2019, 17:04

Приемка завода в апреле не состоялась, новый срок — май.

На днях в соцсетях появились короткие видео, снятые в темное время суток возле аккумуляторного завода «АйПауэр», и на некоторых из них слышен гул, пишет «Брестская газета».

Активисты заявили, что предприятие, которое еще не принято в эксплуатацию, работает по ночам.

Журналисты обратились в администрацию СЭЗ «Брест», на территории которой находится завод АКБ, и попросили прокомментировать ситуацию.

«Завод работает в режиме пусконаладки. Гул стоял, так как испытывали системы вентиляции, аспирации», – ответил заместитель главы администрации Александр Шукайло.

По его словам, на 9 мая акт приемки завода еще не подписан. Ожидается, что это произойдет в мае. Напомним, ранее Брестский райисполком сообщал, что приемочная комиссия начнет работу 11 апреля и завершит 21-го.

Журналисты поинтересовались, в связи с чем были сдвинуты сроки, имелись ли у комиссии по приемке какие-то замечания. На что Шукайло ответил, что вопросы есть на любом предприятии. А с учетом пристального внимания к этому заводу, в том числе и со стороны жителей Бреста и района, приемка состоится, когда ни у кого из членов комиссии не будет сомнений в том, что все вопросы сняты.

Он также добавил, что, если бы не столь пристальное внимание со стороны местных жителей к этому заводу, предприятие уже давно бы работало.

Мы также попросили заместителя главы администрации прокомментировать информацию, которая появилась 9 мая в соцсетях и в которой говорится, что акт ввода аккумуляторного завода не подписали якобы потому, что установили превышение заявленных в проекте данных по выбросам свинца в 10 раз.

«У меня такой информации нет», – ответил Шукайло.

Журналисты также отправили официальный запрос на ООО «АйПауэр».

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. С тех пор в Бресте и районе не утихает протестная кампания – многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.

Власти заверяют, что завод безопасен, и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.