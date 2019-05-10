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Фотофакт: Экономическое чудо в Беларуси

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  • 10.05.2019, 17:07
  • 3,301

Разница в 20 лет.

Фотофакт опубликовала в «Фейсбуке» группа «Мая Радзіма Беларусь»:



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