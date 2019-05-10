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Фотофакт: Экономическое чудо в Беларуси
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10.05.2019, 17:07
3,301
Разница в 20 лет.
Фотофакт опубликовала в
«Фейсбуке»
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