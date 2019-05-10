Валерий Карбалевич о заявлении Лукашенко: Что у кого болит, тот о том и говорит 7 10.05.2019, 20:39

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Диктатор постоянно боится потерять власть.

Лукашенко во время праздничных мероприятий на 9 мая прокомментировал события в латино-американской стране. «Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле», - заявил Александр Лукашенко.

Также диктатор вспомнил о событиях Площади-2010

И это типично для Лукашенко, заметил в эфире «Радыё Рацыя» политический аналитик Валерий Карбалевич, глава государства постоянно боится потерять власть:

- Лукашенко, перед какой бы аудиторией он не выступал, с какой бы стати он не выступал, всегда думает об одном и том же - о своей власти. С учетом того, что он всегда проговаривает то, что думает, появилась такая странная ситуация, когда в День Победы, когда казалось бы надо говорить нужно совсем о другом - о победе, вдруг заговорил о том, что его власть хотели свергнуть. Что у кого болит, тот о том и говорит.