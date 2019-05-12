Экономист: У «Белнефтехима» появились новые аргументы для роста цен на бензин 9 12.05.2019, 9:16

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История с подорожанием бензина – это «долгоиграющая» пластинка.

9 мая жители Витебска пожаловались на некачественный бензин от «Белнефтехима». «Вместо АИ-92 льют какую-то заразу. Машина глохнет через несколько минут после заправки. Пропадает тяга», - написал телеграм-каналу «Баста» витебский водитель.

Вслед за этим начали появляться сообщения белорусов в «Фейсбуке». «Качество топлива на АЗС Беларуси в последний месяц отвратительное, «бодяга». Про это говорит машина», - написал предприниматель из Борисова Виктор Горбачев.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к экономисту Льву Марголину.

- «Белнефтехим» заявил, что в «Дружбу» попали 5 миллионов тонн грязной нефти – это сопоставимо с объемом прокачки за месяц. Может ли ухудшение качества бензина на АЗС быть связано с инцидентом с загрязненной российской нефтью?

- Безусловно, это связано с качеством поступающего на белорусские НПЗ. Это сырье повлияло на работу оборудования, в первую очередь на Мозырском НПЗ. И даже если поток «грязной» нефти удалось изолировать, оборудование, в первую очередь фильтры, были повреждены – и это не могло не сказаться на качестве бензина на белорусских АЗС. Это закономерно.

- Еще до инцидента с некачественной нефтью НПЗ жаловались на износ оборудования и просили денег на модернизацию. Усилятся ли эти акценты сейчас?

- Во-первых, я думаю, что этот инцидент с некачественным сырьем из России – далеко не единичный. Если российское Минэнерго утверждает, что причина в том, что какие-то компании в Самаре пытались таким образом решить свои коммерческие вопросы, то, скорее всего, они (и не только они) пытались решить их таким же образом и раньше. Возможно, это просто делалось не в таких масштабах и не было так заметно.

Знаете, ведь нефть бывает не только совсем не качественная, но и «качественная на пределе». Количество «качественной на пределе» нефти, поступающей на белорусские НПЗ, отследить практически невозможно. Поэтому некачественный бензин на белорусских заправках – это долгоиграющая пластинка.

Что касается оборудования наших НПЗ, то замена оборудования может оказаться очень дорогостоящей: одно дело, если вышли из строя только фильтры, которые легко поменять, а может – сложные и дорогие импортные установки. Поэтому да, акценты на необходимость дополнительных средств у руководства НПЗ усилятся.

- За счет чего будут искать эти средства? Бензин и так дорожает каждое воскресенье, при этом «Белнефтехим» заявляет, что он просто «догоняет» рост цен на сырье из РФ…

- По хорошему, необходимо требовать компенсации всех расходов у виновника инцидента с «грязной» нефтью, то есть у российской стороны.

Но я хочу сказать, что «Белнефтехим» лукавит: он повышает цены на бензин не потому, что дорожает нефть из России. Конечно, объективно она дорожает. Но мы помним, что в свое время и при стоимости нефти в 100 долларов у нас бензин был дешевле.

Здесь, скорее всего, речь идет о желании компенсировать последствия налогового маневра. «Белнефтехим» понимает, что от России ничего добиться не удастся, и пытается все возможные убытки (а только по этому году называлась цифра в 300 миллионов долларов) переложить на потребителей в Беларуси.

- Дает ли инцидент с «грязной» нефтью «Белнефтехиму» дополнительные аргументы для поднятия цен на бензин?

- Конечно, каких-то компенсаций концерн будет требовать. И будет использовать аргументы с некачественной нефтью и убытками от нее как свой «козырь».

Но получить их от виновника – России – вряд ли сможет. Потому что у РФ в этом вопросе очень простые подходы: это вина коммерческого субъекта, и споры должны идти в плоскости разногласий между коммерческими субъектами. А здесь белорусской стороне будет достаточно сложно: достаточно коммерческому субъекту из РФ обанкротиться – и все, вопрос закрыт.

Поэтому инцидент с «грязной» нефтью будет аргументом для дальнейшего повышения цен на бензин внутри страны, потому что это достаточно удобный повод, чтобы переложить свои проблемы на плечи белорусских потребителей топлива.

- И до какого «порога» будут повышаться цены на АЗС?

- Предел – это момент возмущения народа. Дело в том, что подорожание цен на бензин сказывается не только не тех, кто ездит на своих автомобилях на дачи.

Это – глобальная проблема с далеко идущими последствиями.

Подорожание бензина сказывается на всем, потому что своя транспортная составляющая есть в любом производстве: в производстве хлеба, в производстве одежды, в производстве оборудования. Все эти сферы связаны с транспортом и, соответственно, с топливом. Поэтому подорожание бензина будет напрямую сказываться на уровне инфляции в Беларуси.

И как власть это делает сейчас – прощупывая, на копейку, мелкими шажками – так она и будет продолжать это делать. И остановится только в тот момент, когда начнет возмущаться народ.

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