Во второй тур выборов президента Литвы выходят Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа 2 13.05.2019, 7:34

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Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа перед дебатами в Вильнюсе

Фото: AP

Кандидатов разделили сотые доли процента голосов.

Бывший министр финансов Ингрида Шимоните и литовский экономист Гитанас Науседа проходят во второй тур выборов президента Литвы. Как сообщила Главная избирательная комиссия утром понедельника, 13 мая, разрыв между двумя победителями первого тура составил несколько сотых процента. По предварительным результатам, экс-министр получила 30,95 процента голосов, а за бывшего советника президента литовского SEB банка проголосовали 30,94 процента избирателей, сообщает dw.com.

Действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис набрал 19,85 процента голосов. Глава правительства признал свое поражение и заявил, что 12 июля уйдет в отставку.

"Никто не вредит россиянам так, как сами власти РФ". Сегодня в Литве проходят выборы президента, и вот что говорят о будущем отношений с Россией три фаворита президентской гонки pic.twitter.com/Ak8GfmgtjO — DW на русском (@dw_russian) 12 мая 2019 г.

Явка на первом туре выборов составила немногим более 55 процентов. Одновременно с президентскими выборами в Литве прошли два референдума - о двойном гражданстве и сокращении числа парламентариев.

Второй тур выборов - 26 мая

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Для избрания президентом в первом туре требовалось набрать более половины голосов от общего числа избирателей. Второй тур президентских выборов в Литве состоится 26 мая.

Президент Литвы избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.