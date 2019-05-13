Кто тут временные? 2 Тимур Правдин

13.05.2019, 8:44

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Иллюстрационное фото

О коррупции в Полоцке.

Оказывается, вот уже много лет в некоторых регионах нашей страны Закон "О борьбе с коррупцией" соблюдается выборочно. И выбор этот не в пользу бедных. Чем выше у человека должность, тем значительно выборочнее в отношении его применяются соответствующие законы, указы, декреты и т.п. Во всяком случае, подобное можно наблюдать на примере древнейшего города нашей страны Полоцка, одним из первых в ВКЛ получившего Магдебургское право.

Теперь непосредственно о борьбе с коррупцией. В 2000 году из собственности ОАО "Полоцк-Стекловолокно" был выведен детский сад №6. Причина вроде бы уважительная: по документальному свидетельству чиновников (в том числе и областных) объект не приносил прибыли, к тому же ему требовался ремонт. (Хотя непонятно, какую прибыль должно приносить дошкольное учреждение, датируемое государством?).

В итоге садик передается на баланс отдела образования Полоцкого горисполкома, и его ставят на ремонт. Детей на это время распределяют по другим дошкольным учреждениям. Однако вернуться в садик им было уже не суждено. Отдел образования передает здание на баланс КУП ЖРЭО, и после ремонта туда прибыли совсем уже другие дети. А именно: дочь тогдашнего мэра Полоцка Владимира Точило, дочь бывшего генерального директора ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Якова Борисова, сын еще одного бывшего руководителя этого же предприятия Лидии Григорьевой, сестра в то время начальника КГБ по Полоцку полковника (затем, правда, разжалованного в рядовые) Игоря Новицкого. Кстати, через некоторое время Игорь Васильевич уже лично заменил свою сестру в (как вы уже, наверняка, догадались) шести квартирном жилом доме, по непонятной причине имевшим до этого статус какого-то детского садика. Как оказалось, временно. Ну а временным, как известно, когда-нибудь нужно подвинуться.

В итоге семьи перечисленных выше товарищей (а также две семьи известных в городе предпринимателей) приобрели отремонтированное здание бывшего садика. За сумму, эквивалентную 20 тысячам долларов США. На то время эта сумма соответствовала цене половины однокомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. В реальности же стоимость отремонтированного здания садика составляет не менее одного миллиона долларов США.

Забавно, но родители воспитанников учреждения пытались отстоять его для своих детей, собрав около сотни подписей. Наивные! Эти подписи они отправили в… горисполком. Думаю, нет нужды объяснять, что ответ тех на кого жаловались, был явно не в пользу жалобщиков.

Интересный факт: первоначально это здание предназначалось для Полоцкого межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью. Попытка правоохранителей отстоять здание закончилась для них плачевно: один из лучших в стране отделов БОП был расформирован. А блатные господа сумели отстоять свои квартиры, где проживают по сей день.

Любопытно, что даже прокуратура Полоцка, проводившая проверку, не нашла в создавшейся ситуации никаких нарушений. Даже несмотря на то, что закон запрещает отчуждать в личную собственность свою и своих родственников материальные блага и ценности, принадлежащие дошкольным учреждениям.

Кстати, заместителем прокурора г. Полоцка, в обязанности которого входил надзор за проявлениями коррупции в силовых и властных структурах, был в то время Анатолий Авсюк. Через некоторое время его назначили прокурором г. Новополоцка, в коей должности он пребывает и в настоящее время. Заметьте, более десяти лет. Как правило, подобная должность (главным образом во избежание налаживания коррумпированных связей) почти всегда через пять лет подразумевает ротацию. Кто знает, не эти ли заслуги Анатолия Тадеушевича стали причиной такой стабильности?

В завершении, хотелось бы отметить, что здание садика, о котором идет речь, находится в центре города, недалеко от берега Двины. Одним из главных обоснований его закрытия (по официальному ответу властей) явилась низкая посещаемость. Однако найти место в дошкольном учреждении для своего ребенка в центре Полоцка весьма проблематично. Очереди постоянно растут и все расписано на несколько лет вперед. Но кого станет волновать судьба чьих-то детей, когда речь идет об элитном дармовом жилье? А вы говорите борьба с коррупцией…

Тимур Правдин telegra.ph