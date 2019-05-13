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Активисты остановили фуру с продукцией аккумуляторного завода под Брестом

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  • 13.05.2019, 9:06
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Иллюстрационное фото

Завод работает нелегально, а выпущенная им продукция вывозится по ночам.

Сегодня ночью под Дрогичином активистами была остановлена фура, которая ранее выехала с территории аккумуляторного завода в Бресте. Несмотря на то, что предприятие официально еще не работает, в ней нашли готовую продукцию, сообщает телеграм-канал «Баста».

Ранее активисты сообщали, что несколько ночей подряд на заводе горел свет и был слышен шум работающего оборудования. Поздним вечером 2 мая представители инициативной группы обнаружили шум на участке свинцовой ленты. Примерно через 40 минут, когда к заводу съехались люди, гул прекратился.

По словам жителей Бреста, завод работает нелегально, а выпущенная им продукция вывозится по ночам.


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