Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа 13.05.2019, 13:38

Джулиан Ассанж

Фото: Getty Images

У ведомства есть основания считать его виновным.

Прокуратура Швеции возобновила предварительное расследование против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам окружного прокурора Евы-Марии Перссон, у ведомства есть основания считать его виновным, передает SVT. Ранее дело было закрыто из-за невозможности вызвать Ассанжа в суд.

«Я хочу пояснить, что мое решение о возобновлении предварительного расследования не является позицией по вопросу о его судебном преследовании», — отметила Перссон.

По ее словам, прокуратура направила в Лондон запрос на выдачу Ассанжа после его освобождения из тюрьмы в Великобритании.