В Гомеле пройдет встреча с Николаем Статкевичем
- 13.05.2019, 13:59
На встрече будет обсуждена ситуация в стране. Приглашаются все, кому это важно.
В пятницу, 17 мая, в Гомеле состоится встреча с кандидатом в президенты Беларуси от Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем.
«Начало встречи в 17.30 по адресу: ул. Полесская, 52.
На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаются все, кому это важно», - написал Николай Статкевич в «Фейсбуке».