В Гомеле пройдет встреча с Николаем Статкевичем 13.05.2019, 13:59

Николай Статкевич

На встрече будет обсуждена ситуация в стране. Приглашаются все, кому это важно.

В пятницу, 17 мая, в Гомеле состоится встреча с кандидатом в президенты Беларуси от Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем.

«Начало встречи в 17.30 по адресу: ул. Полесская, 52.

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно», - написал Николай Статкевич в «Фейсбуке».