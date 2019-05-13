Минкультуры России потратит $340 тысяч на мероприятия РПЦ в Беларуси 13.05.2019, 14:33

Россия выделяет огромные деньги на популяризацию «русского мира» в Беларуси.

Министерство культуры России объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению 21 мероприятия духовного характера в Беларуси по случаю Дней России. Богословская конференция, духовные кинопоказы и выступление церковного хора, как утверждает ведомство, помогут взаимовыгодному сотрудничество между странами СНГ, пишет сайт «Открытые медиа».

Начальная цена контракта — 22 млн рублей ($340 тысяч, - ред.). По его условиям, мероприятия должны пройти до 20 декабря 2019 года. Во всех них обязательно примут участие представители Русской православной церкви и паломнических центров, а также российские деятели культуры. Размещать их будут в белорусских гостиницах категории 3 и 4 звезд.

Организаторы запланировали богословскую конференцию «Духовные основы братских народов России и Беларуси» и мероприятия под названиями «Фольклор как хранитель духовной культуры», «Достоевский, как духовный ориентир русского и белорусского народов», а также выставки «Душа России» и «Александр Невский. Имя России». Кроме того, по условиям конкурса, подрядчик должен организовать пять кинопоказов на духовную тематику и три выступления церковного хорового коллектива.

В апреле Минкультуры России проводило открытый конкурс на организацию подобных мероприятий, в том числе православного богословского конгресса, в Казахстане, выяснили «Открытые медиа».