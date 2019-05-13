Турция урезала закупки российского газа до минимума за десятилетие 13.05.2019, 16:35

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Впервые в истории Турция купила больше СПГ, чем газа «Газпрома».

Пока «Газпром» достраивает стоивший 7 млрд долларов трубопровод «Турецкий поток», Турция стремительно сокращает закупки российского газа, пишет finanz.ru.

По итогам первого квартала 2019 года Россия впервые в истории проиграла конкуренцию на турецком рынке сжиженному природному газу из США, Катара, Алжира и других стран.

Общий объем закупок российского газа турецкими клиентами, включая государственную Botas и независимых операторов, рухнул практически вдвое и составил около 4,4 млрд млрд кубометров.

Это минимум в нынешнем десятилетии, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции (Enerji Piyasas Duzenleme Kurumu, EPDK) и собственные расчеты: ниже в первом квартале поставки были только в 2010 году (4,323 млрд кубометров).

При этом начиная с января Турция стабильно закупает больше СПГ, чем российского газа, следует из статистики EPDK.

Так, если в декабре 2018 года трубопроводные поставки из России составили 2,261 млрд кубометров по сравнению с 1,978 млрд СПГ, то уже в январе 2019 года ситуация переломилась: у «Газпрома» было приобретено 1,837 млрд кубометров, а в сжиженном виде - 2,34 млрд кубометров.

В феврале разрыв сохранился: закупки у «Газпрома» рухнули еще на треть, до 1,214 млрд кубометров. В виде СПГ было приобретено 1,693 млрд кубов.

Его ключевыми поставщиками стали США, Алжир, Катар, Египет, Нигерию, Тринидад и Тобаго и Ангола. Кроме того, сжиженный газ закупался во Франции и Испании, которые на фоне теплой зимы реэкспортировали лишние объемы.

Спрос на газ в Турции падает на фоне экономического кризиса: в прошлом году турецкая лира обесценилась на 28%, показав худший результат среди валют EM, инфляция превысила 20%, а ВВП сократился два квартала подряд, дав старт первой с 2009 года рецессии.

Впрочем, избирательно урезать закупки именно российского газа Турцию, по всей видимости, заставили ценовые разногласия.

В феврале стало известно, что «Газпром экспорт» через суд отменил скидку в 10,25%, которой с 2015 года пользовались частные турецкие импортеры газа - Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S.

Трейдеры традиционно покупали газ дешевле, чем национальный поставщик Botas, который может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок Турции, работая с нулевой прибылью или даже в убыток. Компании в 2015 году добились скидки 10,25%, которая должна была действовать до 2016 года. В 2016 году «Газпром» попытался поднять цены на время судебного спора с Botas по условиям контракта, но независимые газовые компании не согласились, посчитав скидку бессрочной.

Они не стали оплачивать выросший счет за январь 2016 года, в ответ «Газпром» на 10% снизил объем поставок по сравнению с их заявками. В апреле 2016 года стороны уладили конфликт без суда, но цену на 2017 год «Газпром» оспорил уже в суде.

Урегулировать ценовой конфликт на переговорах Путина и Реджепа Эрдогана в апреле не удалось.

«Есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения», - заявил после встречи Путин.