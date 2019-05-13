В центре Гродно молодой мужчина угрожал прыгнуть с крыши универмага 13.05.2019, 17:01

Фото: Василий Молчанов/belsat.eu

Высота универмага соответствует 6-этажному зданию.

Происшествие случилось около 11:35 в ТЦ «Нёман» на улице Советская, в кафе «Крыша мира», расположенном на открытой площадке и огражденной стеклянными панелями, передает «Белсат».

Высота универмага соответствует 6-этажному зданию. Понаблюдать за судьбой парня собралось около полусотни людей. По словам очевидцев, мужчина угрожал прыгнуть, но причины поступка не ясны.

На место прибыли скорая, пожарные и милиция. Часть улицы Советская возле торгового центра оцепили. Через 10 минут мужчину аккуратно оттащили от забора двое юношей.

На момент публикации мужчина был без сознания. Очевидцы сообщают, что он трезв, но перенервничал.