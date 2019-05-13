В Польше впервые генералом в Пограничной службе стала женщина 13.05.2019, 17:21

Среди пяти офицеров погранслужбы, которым Анджей Дуда присвоил генеральские звания, есть одна женщина.

Президент Польши Анджей Дуда присвоил генеральские звания пяти офицерам Пограничной службы. Среди есть одна женщина – это Виолета Гожковская, заместитель Главного коменданта погранслужбы. Она станет первым генералом-женщиной в истории польской Пограничной службы, передает «Радио Польша».

Полковник Виолета Гожковская служит в погранслужбе 22 года, она магистр экономики.

Три офицера, получивших генеральские звания, являются главами отделений Пограничной службы: Гжегож Бизюк – Подляского, Роберт Рогоз – Бещадского, Яцек Щонхор – Надбужанского. Главный комендант погранслужбы Томаш Прага возведен в чин генерала дивизии.

Акты о генеральском назначении офицерам полькой погранслужбы вручит Анджей Дуда в ближайшую пятницу во время торжественной церемонии в Бельведере.