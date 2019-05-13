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Брестский активист: Это не суд, а театр какой-то

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  • 13.05.2019, 17:28
Дмитрий Бекалюк
Фото: dw

Суд с третьей попытки оштрафовал активиста.

Активного противника строительства завода АКБ в Бресте Дмитрия Бекалюка с третьей попытки приговорили к большому штрафу за участие в "несанкционированном массовом мероприятии", пишет ПЦ "Весна".

11 мая судья суда Ленинского района г. Бреста Дмитрий Шурин вынес постановление о привлечении активиста к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 базовых величин за нарушение ст 23:34 ч.3 КоАП.

Перед этим Бекалюка дважды задерживали, несколько раз переносили суд и даже оштрафовали за якобы уклонение от явки в орган, ведущий административный процесс.

"Это не суд, а театр, и хорошо что люди начинают это понимать", - прокомментировал судебный процесс Дмитрий Бекалюк.


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