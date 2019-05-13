В Минске прячут под гипсокартон уникальную роспись 1 13.05.2019, 17:58

Роспись размещается на третьем этаже Дворца железнодорожников на улице Чкалова.

Во время ремонта во Дворце железнодорожников заложили гипсокартоном работу белорусских художниц Зои Литвиновой и Светланы Катковой. В администрации учреждения культуры говорят: не знали, что произведение имеет ценность, пишет tut.by.

Судьбой работы «Моя Родина» обеспокоилась на своей странице на Facebook Катя Рускевич, которая исследует белорусскую монументальную живопись.

Роспись размещается на третьем этаже Дворца железнодорожников на улице Чкалова, там как раз сейчас идет ремонт.

Авторы работы — белорусские художницы Зоя Литвинова и Светлана Каткова, год создания — 1978.

Директор культурно-спортивного центра Минского отделения БелЖД (так теперь называется Дворец железнодорожников) Александр Кулага рассказал, что роспись зашивают гипсокартоном.

— Она уже потрескалась за 40 лет, ее никто никогда не обновлял. Мы ее зашиваем гипсокартоном. Узнавали лет пять назад, сейчас не вспомню, у кого именно, во сколько может обойтись реставрация — нам назвали такие деньги, что, извините, лучше новую нарисовать было.

Кто авторы работы, директор Дворца культуры не знает.

— Я не готов сказать, кто авторы и что эта роспись представляла собой какую-то ценность. Зашиваем гипсокартоном — кто знает, может быть, до лучших времен.

В высоту работа около 3,5 метра, в длину — около 15, говорит директор Дворца железнодорожников.

Журналисты связались с художницей Зоей Литвиновой. В ее портфолио и эта работа — «Моя Родина», и другие монументальные работы.

— Я удивлена, — комментирует ситуацию Литвинова. — Конечно, работа в плохом состоянии, ей 40 лет. Но мы же со Светой Катковой живые, если бы нас пригласили — мы бы бесплатно ее восстановили. Очень жаль.

Зоя Литвинова сокрушается: выходит, не сохранилось ни одной ее работы в Минске.

— У нас была замечательная энкаустика в кинотеатре «Вильнюс» (речь про роспись «Вильнюс старый и новый». — Прим.) — у нее был охранный статус, с ней не имели права ничего делать, но она тоже уничтожена. Потом сбили роспись «Наука» в Институте кибернетики. Никому не нужно — знаете, как у нас: приходит хозяйственник и делает все, что ему вздумается.

Зоя Литвинова рассказывает, о чем работа, которую скоро никто может не увидеть.

— Название, конечно, пафосное, но время было такое — позволяло такие давать. Хотя тема сама достаточно лирическая — это наш рассказ о Беларуси. Искали символы плодородия, мощи, специально пустили красные ленты, чтобы работа вызывала эмоцию особенную.

По поводу «Моей Родины» у авторов вышел конфликт с художником Михаилом Савицким.

— Савицкий был председателем комиссии, которая тогда принимала художественные монументальные работы. Ему не понравилось, так что он сказал и заказчику нашу работу не принимать. Мы пожаловались в Москву, в президиум Союза художников СССР. Оттуда приезжала комиссия. Нас пригласили во Дворец железнодорожников, и комиссия из Москвы сказала Савицкому, что он должен извиниться перед художниками. И что если бы так расписали многие стены — там был бы музей.

Работа выполнена в технике темпера, сверху покрыта воском — для лучшей сохранности и насыщенности цветов.

— Мы сейчас много можем говорить о том времени, которое, правда, сжирало творчество своеобразных художников. Многое в советские годы делалось под одну гребенку, по соцзаказам, в работах было мало философии самих авторов, их отношения. Были проходные работы, но были и те, которые выделялись в этом сложном времени, — говорит Зоя Литвинова. — Если они хорошего художественного уровня — конечно, они должны сохраняться. Иначе мы можем уничтожить все таким образом, с водой выплеснуть ребенка.

По мнению Зои Литвиновой, в Беларуси должна быть специальная комиссия, которая следила бы за сохранностью монументальных работ.

В комментарии журналиста председатель Союза художников Рыгор Ситница назвал происходящее варварством.

— Роспись большая и ценная. Она высокого уровня, — отметил он.

Несколько лет назад с фасада другого Дома культуры — «Лошицкий» (на улице Маяковского) исчезло сграффито, созданное в шестидесятых годах прошлого века народными художниками Беларуси.