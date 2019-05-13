Российский рубль пал жертвой в торговой войне Китая и США 13.05.2019, 18:41

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Курс доллара растет максимально за неделю на новостях о провале торговых переговоров.

Российский рубль падает максимальными темпами за шесть торговых сессий вслед за валютами развивающихся стран на неприятии риска после обострения торгового конфликта двух крупнейших экономик, передает finanz.ru.

"Повышение США пошлин на китайские товары на сумму $200 миллиардов на прошедшей неделе и сообщения о возможности дальнейшего расширения объемов импорта, подпадающего под действие пошлин, вызвали повышение спроса на защитные активы и, соответственно, снижение спроса на валюты развивающихся рынков", - написал по электронной почте аналитик ИК "Олма" Антон Старцев. По его словам, заметное движение рубля сегодня отчасти объясняется сезонным фактором - низкой волатильностью на прошлой неделе из-за праздников.

Акции и валюты ЕМ дешевеют на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем, фьючерсы на американские акции также упали. Доходность казначейских облигаций США приблизилась к минимальному уровню с конца марта в условиях роста спроса на защитные активы. Нефть Brent дорожает на фоне роста опасений по поводу снижения предложения сырья.