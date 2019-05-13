В китайских банках заканчиваются доллары 3 13.05.2019, 19:41

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В КНР ввели новые ограничения на снятие валюты со счетов.

Власти Китая ужесточили неофициальные ограничения на снятие иностранной валюты с банковских счетов в попытке притормозить отток долларов из банковской системы, которая трещит «по швам» в условиях торговой войны с США, передает finanz.ru.

Отныне банкам запрещено выдавать клиентам-физлицам более 3 тысяч долларов наличными без документов, подтверждающих необходимость транзакции, рассказали South China Morning Post источники в ряде кредитных организаций.

Чтобы снять сумму больше, гражданам КНР нужно объяснить, зачем требуются деньги. Подтверждающим документом может быть, например, авиабилет, доказывающий запланированную туристическую поездку, или сертификат на зарубежную медстраховку.

Лимит на снятие наличной валюты был снижен на 40% в последние месяцы: в конце прошлого года он составлял 5 тысяч долларов, говорят источники SCMP. Кроме того, банкам предписано составлять «черные списки» клиентов, которые слишком часто снимают наличную валюту.

Инструкции исходят от Народного банка КНР, утверждают банкиры. Китайский регулятор, по всей видимости, хочет «пристально мониторить отток капитала», готовясь к продолжительной торговой войне с США, отмечает экономист ING Ирис Панг.

Пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа, уже ударили по валютным доходам китайской экономики: в апреле объемы экспорта упали на 2,7%, а чистый приток валюты от внешней торговли оказался втрое ниже прогнозов - 13,84 млрд долларов против 35 млрд.

Это грозит усугубить ситуацию с долларовой ликвидностью в банковской системе, которая резко ухудшилась в прошлом году.

На начало 2019 года впервые в истории китайские банки столкнулись с нехваткой долларов на балансе: их долларовые активы оказались меньше обязательств примерно на 50 млрд долларов, отмечает The Wall Street Journal.

С проблемами столкнулся четвертый по размеру в стране Bank of China, который был должен клиентам на 72 млрд долларов больше, чем имел в виде валютных активов.