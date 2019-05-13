Линас Линкявичюс: Литва не видит возможности отступать в вопросе БелАЭС, слишком много поставлено на карту 1 13.05.2019, 22:10

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Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы напомнил, что объект строится в 50 км от Вильнюса, что беспокоит литовцев.

«Это не просто еще одна какая-то стройка, а очень, скажем так, чувствительный объект в 50 км от нашей столицы, — подчеркнул политик. — Мы были не рады этому с самого начала, много раз об этом говорили. Международные институты, такие как комитет Эспоо и другие, неоднократно обращали внимание на нарушения норм при строительстве. Но, к сожалению, со стороны Беларуси мы все время видим последовательное отрицание всего этого».

В частности, Беларусь считает, что партнерская проверка результатов стресс-тестов БелАЭС командой экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) была положительной, а замечания комитета Эспоо не имеют под собой оснований. Литва с такой позицией Беларуси не согласна.

«Если по такому пути диалог будет продолжаться, то мы тут не видим никакой возможности отступать, слишком много поставлено на карту», — цитирует Линкявичюса naviny.by.

Отвечая на вопрос, действительно ли из-за позиции Литвы по Белорусской АЭС застопорился процесс переговоров по приоритетам партнерства между ЕС и Беларусью, дипломат сказал: «Я не буду специфично оценивать, какая позиция мешает, у нас не принято разглашать ход дипломатических переговоров. Но по этому документу консенсуса пока нет. И я не слышал, чтобы были какие-то сдвиги в этой области».