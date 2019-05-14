В России жители Екатеринбурга вышли на стихийную акцию протеста 14.05.2019, 7:56

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Акция продолжалась и в ночное время.

В Екатеринбурге вчера вечером состоялась стихийная акция протеста в защиту сквера у Театра драмы, где собираются построить храм святой Екатерины. Ночью подрядчик установил вокруг сквера забор, который внутри периметра охраняли сотрудники полиции и несколько десятков «участников силовой поддержки». Активисты призвали горожан, выступающих против застройки, прийти на прогулку к 19:00. В результате акция продолжалась до ночи, в пике число ее участников превысило несколько тысяч человек. Участники акции обрушили забор и на несколько часов захватили сквер, после чего спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра, предположительно, с применением газа. Сотрудники полиции и Росгвардии все это время бездействовали, сообщает znak.com.

В сквере у Театра драмы собираются построить храм святой Екатерины, возведение которого согласовано градостроительным советом и должно быть завершено к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. В Фонде святой Екатерины, который спонсируют уральские бизнесмены, в том числе глава «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Козицын и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, его называют подарком уральской столице. Землю, на которой собираются строить храм, по итогам аукциона отдали в аренду на 54 месяца ООО «Храм святой Екатерины».

25 апреля министерство строительства Свердловской области выдало ООО разрешение на строительство. 28 апреля во время Пасхального крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил место строительства храма.

Ночью с 12 на 13 мая, после окончания майских праздников вокруг сквера был установлен металлический забор, внутри периметр охраняли сотрудники Росгвардии и частного охранного предприятия.

Сразу после этого представители сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», которые ранее выступали в защиту сквера у Театра драмы, предложили горожанам прийти к забору в 19:00, чтобы «обнять» его (ранее сквер уже дважды «обнимали» во время акций в его защиту). В призывах прийти в сквер подчеркивалось, что акция будет мирной, участников призывали не приносить плакаты, не выкрикивать лозунгов и не пытаться прорваться на территорию.

К 19:00 в сквере собралось уже несколько сотен горожан. Прогулке благоприятствовала хорошая погода — в Екатеринбурге сегодня было до +28 градусов. Первые участники акции стояли и сидели на газонах, не приближаясь вплотную к забору. Из-за периметра за происходящим наблюдала охрана и сотрудники полиции. В 19:10 сквер уже был полон людьми, они стали прижиматься ближе к забору.

Некоторые участники принесли с собой белые листки — несколько дней назад в Казахстане за пикет с пустым листом бумаги задержали активиста Аслана Сагутдинова. Атмосфера в целом была позитивной, один из присутствующих играл на ханге (музыкальный инструмент), в толпе раздавала интервью девушка, представившаяся «Матерью природой» с цветочным венком в волосах. Некоторые женщины пытались разговорить охранников за забором, спрашивали, что они охраняют, и просили посмотреть в глаза.

Примерно через полчаса после начала акции часть активистов, взявшись за руки, начала водить хоровод вокруг забора. Правда, в отличие от двух предыдущих, «обнимашки» в этот раз не очень удались, цепь не выстроилась целиком, большая часть участников акции предпочитала оставаться на поляне перед забором со стороны улицы Бориса Ельцина.

К 19:45 ситуация начала накаляться. Все больше участников начинали стучать ключами и другими металлическими предметами по забору, окружающему сквер, в отдельных местах забор начали расшатывать, толпа скандировала «Позор». Как только охрана приближалась к периметру, люди отступали.

Вскоре между участниками акции и охраной началась «игра» — активисты начали вытаскивать бетонные кирпичи из основания забора, без которых ограждение начинало падать. Охрана тут же приносила новый камень и пока устанавливала его, активисты вытаскивали камень где-то в другом месте. Забор начинали раскачивать все активнее и примерно в 20:05 он рухнул.

Фото: Иван Маслов

Толпа быстро заполонила сквер целиком. Сотрудники ЧОП отступили к единственной установленной внутри периметра палатке, окружив ее плотным кольцом. Что внутри палатки, выяснить никому из журналистов так и не удалось. Среди участников акции было распространено мнение, что там должен находиться первый заложенный камень храма. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, отказались от комментариев, лишь ответили на вопрос, что нарушений общественного порядка нет. Горожане тем временем доломали забор, уронив его по всему периметру.

Следующие два часа в сквере происходило что-то напоминающее массовые гуляния. В разных местах громко включали музыку с колонки (начав, конечно, с песни «Перемен» группы «Кино»), кто-то танцевал, кто-то занимался йогой, девушки активно пытались знакомиться с молодыми охранниками. Периодически толпа начинала скандировать «Мэра сюда» и «Ди-а-лог». Трое молодых людей установили прямо перед палаткой фонда палатку и объявили, что готовы ночевать в сквере, если придется.

Все это время к скверу постепенно стягивались сотрудники полиции, а также мужчины в костюмах, которые стояли на углу улицы 8 Марта на входе в сквер. Около 21:00 вся полиция и все сотрудники Росгвардии покинули улицу, что многие участники акции расценили как победу.

Однако вместо них на место стали стягиваться крупные накачанные мужчины — представители охраны подрядчика. Они окружили палатку с предполагаемым камнем плотным кольцом и начали препираться с журналистами и горожанами, заметив, что любые удостоверения можно подделать. Те же бойцы стали собираться с двух сторон сквера — со стороны улицы 8 Марта и со стороны Ельцин Центра. Среди них горожане заметили и известных спортсменов — чемпиона по боксу Магомеда Курбанова и самбиста Ивана Штыркова. Первый отказался комментировать ситуацию, второй назвал участников акции «глупыми» и сказал, что все сложилось бы иначе, будь они «более начитанными».

К 21:30 к скверу приехал первый представитель официальных органов власти — заместитель полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Борис Кириллов. Он дал короткий комментарий СМИ, отметим, что полпред в курсе ситуации. «Мы внимательно следим за происходящим и будем его анализировать», — сказал он. В сквере также заметили главу департамента внутренней политики Свердловской области Антона Третьякова. Представителей городской власти в сквере не было, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в это время был на совещании по корректировке бюджета.

Фото: Иван Маслов

Ситуация переломилась около 22:30, когда собравшиеся десятки молодых бойцов начали идти в центр сквера, скандируя «Мы за храм». Как сообщали корреспонденты Znak.com, встретившихся на пути участников акции грубо отталкивали, на видео журналистами разных изданий и горожанами сняты небольшие стычки между сторонниками храма и сторонниками сквера, несколько человек сказали, что их избили. С применением силы согнали с улицы 8 Марта несколько молодых людей, которые решили перекрыть проезжую часть.

Несколько отдельных журналистов и читателей сообщили Znak.com, что они почувствовали в толпе запах слезоточивого газа — вероятно, отдельными людьми (неизвестно, чью сторону они представляли) были распылены газовые баллончики.

Сторонники храма полностью подняли ограждение по всему периметру, выкрикивая: «Кто к забору подойдет — упадет». Многие участники акции остались за периметром, в течение следующего получаса их постепенно выпускали из-за ограждения. Несколько человек снова предпринимали попытки расшатать забор, но уже безуспешно.

Все время, пока горожан выгоняли из сквера, в том числе с применением силы, за происходящим наблюдали стоявшие недалеко от сквера сотрудники полиции. Они не предпринимали никаких действий. Официально в МВД и в Росгвардии отказались комментировать сегодняшнее мероприятие.

Большая часть участников акции — от 500 до 1000 человек — продолжала ходить вдоль забора. Вместо уходивших к скверу приезжали новые участники — они привозили пледы, еду. Аноним заказал на место десятки бургеров, которые доставили курьеры. К 23:00 к площади приехали казаки и другие сторонники строительства храма. На место привезли икону, которую охрана носила по периметру, читая молитвы. К улице Бориса Ельцина и зданию правительства Свердловской области тем временем стягивались машины ОМОН, экипажи ДПС, готовые перекрыть проезжую часть. Вдоль улицы выстроилось не меньше 15 полицейских машин. По мере того как полиции становилось больше, участников акции становилось меньше.

К полуночи рядом со сквером, по подсчетам корреспондентов Znak.com, находились около 300 участников. В полночь полиция объявила по рации требование к участникам разойтись, иначе к ним будут применены меры. Часть участников прислушалась к требованиям, однако часть осталась у сквера, продолжая стоять небольшими группами с обеих сторон улицы Бориса Ельцина. Силовики также не предпринимали никаких действий.

К 00:40 часть скучающих активистов начала вновь водить хоровод вокруг ограждения, скандируя «Скверу быть». В час ночи кто-то из-за периметра снова распылил баллончик с газом. Один человек был задержан полицией. Акция продолжается. Оперативная информация публикуется в телеграм-канале «Znak Екатеринбург».