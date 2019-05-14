«Роснефть» отдала за долги три четверти запасов валюты 14.05.2019, 7:59

1,705

Общий размер денежной подушки «Роснефти» сжался почти втрое.

После почти года анонсов «Роснефть» наконец приступила к сокращению своего гигантского долга, общая сумма которого за 15 лет выросла в 44 раза и на конец 2018 года достигала 4,4 триллиона рублей, сообщает finanz.ru.

По итогам первого квартала крупнейшая нефтяная компания России вернула кредиторам 547 млрд рублей, следует из отчета по МСФО, опубликованного в понедельник.

Погашение долга стало крупнейшим за всю историю «Роснефти»: за квартал его общая сумма сократилась на 12% - до 3,844 триллиона рублей, из которых 3,077 триллиона - долгосрочные обязательства, а 767 млрд - займы и кредиты, которые необходимо погасить в ближайшие 12 месяцев.

Огромные выплаты состоялись даже несмотря на то, что денежный поток «Роснефти» в первом квартале оказался практически нулевым: получив на 248 млрд рублей от операционной деятельности, компания почти всю сумму - 224 млрд - израсходовала на капитальные затраты и инвестиции.

Чтобы погасить долг, «Роснефть» потратила три четверти запасов иностранной валюты на банковских счетах, следует из отчета.

Если на начало года у компании было 572 млрд рублей на валютных счетах и в кассе, то к 31 марта осталось уже лишь 151 млрд.

Общий размер денежной подушки «Роснефти» сжался почти втрое - с 832 до 302 млрд рублей.

Компания практически полностью избавилась от вложений в евро, следует из комментариев топ-менеджмента к отчетности: если на начало квартала у «Роснефти» было 5,9 млрд евро в виде ликвидных активов в инвалюте, то к его концу осталось лишь 0,5 млрд.

Ликвидные активы в долларах упали с 9,3 до 8,8 млрд долларов, а в рублях - с 417 до 389 млрд рублей.

Несмотря на погашение обязательств, чистый, то есть не покрытый денежными резервами долг «Роснефти» сократить не удалось: за квартал он вырос с 41,1 до 43,9 млрд долларов.