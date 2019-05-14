«Система Лукашенко – на грани срыва» 8 14.05.2019, 8:49

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Экономика при диктаторе оказалась в положении подводной лодки.

В последнее время белорусы в соцсетях все чаще сообщают о случаях продуктового дефицита и некачественных товарах – причем, не только продовольственных.

Так, появились сообщения, что вслед за Россией, «десяток» яиц в белорусских магазинах незаметно превратился в «девяток». В комментариях пользователи белорусского сегмента «Фейсбука» подтвердили низкое качество продуктов в магазинах.

Недавно водители из Витебска и других городов Беларуси отметили крайне низкое качество бензина на заправках «Белнефтехима».

Наиболее заметным явлением стала пропажа лука-севка, а вслед за ним – и репчатого лука из торговых сетей Беларуси. Остатки лука продаются по завышенным в 2-3 раза ценам и, по словам, покупателей стоят, как хороший кусок мяса.

Что могут означать эти симптомы? Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал блогер и предприниматель из Борисова Виктор Горбачев:

– Все это напоминает поздний СССР, как раз в той точке, когда стало понятно: вот-вот – и весь это СССР развалится.

Вспомните, когда вся эта система начинала рушится, что тогда было? Все, что не успели разворовать, подгребали, выкладывали на пустые полки и продавали – «правое», «левое», качественное, некачественное, плохое, хорошее. Берите, налетайте – и так сойдет.

«Попахивает» тем, что власть, как и тогда, не совсем контролирует ситуацию: на качество уже не смотрят. Берите, мол, даже убогое – мы сами не знаем, что будет завтра и будет ли что-то вообще…

Цены при этом растут. Понятно, что экономическая ситуация не такая, как хотелось бы. Поэтому при снижении качества товаров цены периодически поднимают: прощупывают, смотрят на реакцию народа. Пока с тем же бензином реакции не последовало – значит, будут и дальше повышать.

- А что, кстати, с качеством бензина? Почему на него столько нареканий?

- Просто массово переработали «грязную» нефть и пустили некачественное топливо в продажу. Это ни для кого не секрет: бензин стал массово некачественным на всех заправках, и особенно на «Беларуснефти». Здесь трудно что-то скрыть: машины заправляются – и потом «чихают» и «пыхают».

- Хорошо, с бензином можно «перевести стрелки» на сырье из России. Но почему тогда обычные продукты стали не докладывать? Куда лук исчез?

- Если поговорить с работниками больших торговых сетей – «Евроопт», «Виталюр» – по качеству продуктов, они честно расскажут, что происходит в наших розничных сетях. Как перебиваются сроки давности испорченных продуктов. Как за все делают «крайними» и наказывают работников магазинов. Как им приходится выкручиваться, чтобы все «сошлось».

К сожалению, в нашей стране никто не отменял возникшую в советские времена поговорку: «Калі хочаш жыць у шчасці – трэба красці, красці, красці». Это осталось актуальным для стран бывшего СССР, а в Беларуси сейчас – особенно.

Продолжается, как в СССР, круговой «крадеж» всего, что только можно. Зарплаты маленькие – будем вынимать пакетики с гречкой из упаковки. И видеокамерами это не исправишь – народ найдет выход. Кто-то гречку вынесет, кто-то бензин сольет – сама экономическая ситуация заставляет этим заниматься. Чтобы с голоду не умереть и чувствовать себя на более-менее на плаву.

Рыба гниет с головы. Чиновники высокого ранга берут взятки – по 15, 20, 100, 150 и 200 тысяч долларов. Народ, глядя на это, берет кто во что горазд: кто яйцо, кто крупу. А в массовом измерении это сказывается на качестве. Вся система барахлит, как в позднем СССР.

- Но в соседних странах, в той же России, до недавнего времени хвалили белорусские продукты за качество. Что изменилось?

- Так оно и есть: лучшие продукты вывозят в РФ, чтобы предприятия могли зарабатывать валюту. Мои знакомые, работающие на бройлерных фабриках, в открытую говорят: здесь остается для белорусов все самое худшее, нормальный товар отправляется в Россию.

Сложился парадокс: многие люди едут в приграничные области России или Украины, чтобы купить там наши продукты – более качественные и дешевые, чем здесь.

Мой знакомый предприниматель торгует куриными изделиями в Лепеле. Раньше он ездил на Витебскую бройлерную фабрику, чтобы покупать там оптом. Теперь это стало невыгодно. Сейчас он из Лепеля едет за продукцией Витебской бройлерной фабрики в Смоленск! Там есть оптовая база, где покупать значительно выгоднее – даже с учетом того, что дорога намного длиннее. До Витебска 100 км, до Смоленска – 250, но из Смоленска привезти – намного дешевле!

- Да, уж действительно парадокс…

- И так во всем в нашей стране, по всем направлениям.

Цены огромные, качество снижается. И вдогонку – насмешки властей: «а куда вы денетесь с подводной лодки?».

Беларусь при Лукашенко превратилась в подводную лодку: в нее впихивают все подряд – вроде бы и едет, «чихает», «пыхает»… Подбросили бензина – «чих», «чих», что-то отвалилось… Не беда: сам подлатает, подкрутит гайку или болтик гражданин Республики Беларусь за свой счет. Будем дальше крутить педали.

Подбросили огурцов, яблок – потом оказывается, что польские дешевле и лучше, чем свои, белорусские.

Такой вот театр абсурда. Чихающая и пыхтящая подводная лодка – вот чем стала экономика при Лукашенко.

- Похоже, его это не очень волнует. В «послании к народу и парламенту» Лукашенко сказал, что спорт – наша идеология. Что вы об этом думаете?

- Это напоминает уже даже не поздний СССР. Это – Германия 1930-х. Там сделали спорт одним из главных зрелищ, провели Олимпиаду, а в это время фашизм распространял влияние по Европе. А фасадом был спорт – как идеология.

А что еще остается делать нашим властям? В экономике никаких результатов нет. Остается только все это показное веселье: дожинки, фестивали и спорт.

Если где-то спортсмен показал мало-мальский результат – у нас это три дня будут показывать по телевизору. Будет выступать Лукашенко, говорить: я лично сыграл, я лично руку пожал спортсмену, я лично квартиру дал…

У нас, мол, все нормально: мы медали можем завоевывать – а вы мне про какой-то лук-севок. Лук-севок – это ерунда. Главное: потом руку пожать спортсмену и выделить землю под коттедж в Дроздах. Чтобы потом показывать по телевизору: не только чиновники коттеджи получают, но и обычные люди, за заслуги.

Но, как говорится, уши и здесь торчат. Люди видят, что это – развлечение для одного человека, а не для народа. Настроили ледовых дворцов – а в поликлиниках нет томографов. Настроили бассейнов – а плавать там некому. Потому что люди хотят сначала здоровыми быть, в поликлинику нормальную сходить, питаться нормально. А потом уже – спорт. Я не против спорта, но надо уметь приоритеты расставлять.

- Похоже, что для властей приоритеты находятся где-то за пределами Беларуси. Тот же Лукашенко 9 мая вместо ситуации в стране начал говорить о Венесуэле…

- Да, помню: «Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле».

Как говорится: что у него болит, о том он и говорит. Как можно в День Победы, когда многие вспоминают свои героические и трагические семейные истории, говорить о Венесуэле? При чем здесь химия?

Скажи ты об этом 10 мая, если тебе неймется. Но в день памятных и трагических событий он выступает и пытается сказать, как заклинание: «я не боюсь».

Нет, это мы ничего не боимся. Не надо меня, моих друзей, родственников пугать какой-то Венесуэлой. Белорусы за 25 лет уже успели столько повидать, что на любые «пугалки» Лукашенко только рукой махнут.

Пугай, не пугай – это не подействует. Лукашенко сам себя пытается успокоить. Человек боится и успокаивает себя, как только может. Пусть успокаивает. Все уже понимают: это «скрипит» до поры до времени. Любая гайка имеет права сорваться. Вся эта система, как в позднем СССР – на грани срыва. И сам Лукашенко – на грани срыва. Отсюда – и арест бывшего начальника его охраны, и весь остальной государственный цирк.

Лукашенко и его окружение боятся. За все: за свои коттеджи боятся, за теневые фирмы, за детей, которых загодя отправили за границу, за счета в офшорах, за золотые унитазы, за личные самолеты и вертолеты.

Нам, простым людям, не за что и нечего бояться. Нам нужно, чтобы в Беларуси была нормальная власть. Чтобы нормальное правительство работало в интересах народа – а не для своего узкого круга.

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