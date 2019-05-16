Похищенный в Могилеве гаишник найден убитым 16.05.2019, 21:25

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Иллюстрационное фото

(Обновляется) На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу».

В Могилевской области похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 23-летний лейтенант милиции. В 21.45 о гибели офицера официально заявила представитель МВД в эфире БТ. О ЧП первым сообщил телеграм-канал NEXTA. Источники tut.by в Могилеве эту информацию подтверждают. Весь личный состав милиции Могилевской области был поднят по тревоге, в регионе был введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

Лейтенант найден убитым под Могилевом.

Сегодня, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р. В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев - Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего — МВД Беларуси (@mvd_by) May 16, 2019

Офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, лейтенант милиции П. был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, гаишник около 18 часов выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.

Найдено ли оружие — не известно.

Место происшествия. Фото TUT.BY

Согласно ориентировке, гаишника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67 или 69 регион России.

Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».

Получить официальный комментарий в УВД и МВД пока не удалось — сотрудники пресс-служб не отвечают на звонки. СК также пока ничего не комментирует.