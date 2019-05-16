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Похищенный в Могилеве гаишник найден убитым

  • 16.05.2019, 21:25
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Иллюстрационное фото

(Обновляется) На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу».

В Могилевской области похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 23-летний лейтенант милиции. В 21.45 о гибели офицера официально заявила представитель МВД в эфире БТ. О ЧП первым сообщил телеграм-канал NEXTA. Источники tut.by в Могилеве эту информацию подтверждают. Весь личный состав милиции Могилевской области был поднят по тревоге, в регионе был введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

Лейтенант найден убитым под Могилевом.

Офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, лейтенант милиции П. был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, гаишник около 18 часов выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.

Найдено ли оружие — не известно.

Место происшествия. Фото TUT.BY

Согласно ориентировке, гаишника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67 или 69 регион России.

Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».

Получить официальный комментарий в УВД и МВД пока не удалось — сотрудники пресс-служб не отвечают на звонки. СК также пока ничего не комментирует.


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