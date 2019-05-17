Что известно об убитом инспекторе ГАИ из Могилева 17.05.2019, 7:39

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25 июля Евгению Потаповичу должно было исполниться 23 года.

«Спокойный, отзывчивый, хотел, чтобы все было по справедливости». Так говорят друзья об инспекторе ГАИ Могилева Евгении Потаповиче, погибшем 16 мая на службе. Один из них рассказал Auto.tut.by о Жене: каким он был, как жил и работал, о чем мечтал. Удалось ли милиции за ночь задержать убийц 22-летнего инспектора — пока неизвестно.

О похищении сотрудника ДПС при исполнении своих служебных обязанностей людьми в черной «Волге» стало известно вчера вечером. Из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции выяснилось, что около 18 часов он выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 лейтенант прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием. Еще через некоторое время убитого инспектора нашли под Могилевом.

Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в нескольких регионах введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ по ст. 362 УК (Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Ход расследования уголовного дела — на личном контроле главы СК Носкевича.

Этой ночью на Могилевщине люди взбудоражены и оглушены новостью об убийстве их земляка — лейтенанта милиции Евгения Потаповича. Интернет разрывается от сообщений и вопросов, на которые пока нет ответов: кто и зачем это сотворил?

— С Женей мы дружили очень давно, может, с подросткового возраста. Часто разговаривали по телефону, встречались, — рассказал один из друзей погибшего парня. — Последний раз я видел его в воскресенье, пообщались, Женя попросил занять ему денег, подвез меня до дома, разговаривали…

16 мая парень выехал с работы после 18.00 и минут через тридцать позвонил Жене на мобильник.

— Телефон был отключен, я набрал второй номер — то же самое. Смотрю, он был во «ВКонтакте» в 18.07, заходил с мобильника. Подумал: ну ладно, потом перезвоню, может, он занят. А после 19.00 звонит наш общий знакомый и спрашивает: это не с твоим другом случилась беда? И рассказывает о том, что уже было в новостях в то время.

Страшным слухам парень не поверил, но все же решил зайти в интернет и уточнить информацию.

— Читаю, а там фамилия Женина… У меня все заколотилось. Начал писать нашим общим друзьям, а те подтвердили: да, это нашего Женю убили…

Могилевчанин не понимает, что же могло произойти: спокойная страна, спокойный город, никаких бандитских разборок — а тут такое.

— Женя рассказывал, что на службе у него есть напарник, с ним он раньше всегда выезжал на вызовы. А в новостях написано, что он куда-то выбыл один. Мы все очень удивились, как же так получилось? Информации от милиции очень мало, одни домыслы…

Фото со страницы Евгения «ВКонтакте»

Евгений Потапович родом из Могилева. Парень в семье — единственный ребенок, родители в разводе. Отучился в Могилевском институте МВД и уже почти год работал в ГАИ.

— Сейчас мало кто хочет в милицию идти, зарплата вроде там небольшая, но у Жени выбора не было — отработка. А потом уже говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался.

Еще во время учебы Женя копил на свою мечту — машину. А недавно недорого купил третий «гольф». Правда, говорят друзья, машина оказалась проблемная — постоянно требовала ремонта.

— Но он не переживал, делал эту машину, переваривал, меня иногда просил помочь. Я, конечно, соглашался: как же можно было Жене отказать? Он сам был очень отзывчивый, если нужна помощь — всегда был готов. Спокойный, веселый, хотел, чтобы все было по справедливости.

Все в жизни молодого милиционера шло своим чередом: работа, любимая девушка, планы на будущее. 25 июля Евгению должно было исполниться 23 года. Он еще не планировал, как его отметит, но с ребятами договаривались, что, может быть, поедут в лес, пожарят шашлыки.

Друзья Жени договорились, что в пятницу днем поедут к его маме — поддержать, оказать помощь. А потом будут готовиться к похоронам.