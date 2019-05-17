Цыганский барон Могилева: Под стражей сейчас около сотни человек 17.05.2019, 13:08

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Леонид Казимиров

Фото: «Наша Ніва»

Задержания цыган начались после похищения и убийства офицера ГАИ.

Леонид Казимиров, который выполняет функции цыганского барона в Могилеве, прокомментировал nn.by ситуацию в диаспоре.

Казимиров говорит, что барон — его старший брат. Но тот сейчас в Минске в больнице, потому функции барона выполняет пока Леонид.

«Я был в милиции только что. Меня не задерживали, пригласили, чтобы я приехал поговорить. Милиция говорит, что в сообщении сотрудника ГАИ было указано, что это сделали цыгане. Но это на данный момент ничем не подтверждается, — говорит Леонид Казимиров. — Я теперь буду собирать людей, выяснять, кому что известно, кто чем может помочь.

Через пару часов поеду опять в милицию разговаривать. Ночью разговаривал с милицейским начальством, здесь был заместитель министра внутренних дел. Я пообещал максимально помочь».

Казимиров подтвердил, что задержания ночью происходили.

«В общей сложности сейчас под стражей около сотни человек, но их допрашивают и отпускают. Я не вижу в этом ничего страшного. Все же произошло убийство, это трагедия», — сказал Казимиров.