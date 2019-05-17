Мухтар Аблязов: Все диктаторские режимы будут стремительно падать 17.05.2019, 16:50

Мухтар Аблязов

Фото: Facebook

События развиваются очень динамично.

9 июня в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Правивший страной 29 лет Нурсултан Назарбаев в марте этого года объявил об уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий. Однако власть в Казахстане по-прежнему концентрируется в его руках.

О вероятном сценарии развития ситуации в стране в связи с предстоящими выборами сайту Charter97.org рассказал лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», экс-министр энергетики, индустрии и торговли Мухтар Аблязов.

- Как вы оцениваете ситуацию в Казахстане накануне президентских выборов? В стране все чаще проходят акции протеста.

- В Казахстане нарастают протестные настроения. Признаков этому очень много. Если в прошлом году мы первые, именно как политическая организация «Демократический выбор Казахстана», начали организовывать акции протеста, то уже с начала этого года люди самоорганизовываются и выходят на улицы. Особенно активны матери, которые сталкиваются с серьезными проблемами. Они сотнями выходят к городским администрациям, протестуют у резиденции президента. Раньше шли к Нурсултану Назарбаеву, а теперь к Касым-Жомару Токаеву. Например, вчера в Казахстане был форум, на котором присутствовал Назарбаев, и женщины вышли к нему с требованием обратить внимание на их проблемы.

В общем, сейчас очень сильно нарастает протестная масса, и 9 июня, когда мы планируем провести акции по всей стране, произойдет, наверное, взрывной процесс, а дальше протесты будут только нарастать.

- Есть ли у оппозиции шансы на участие в президентской избирательной кампании?

- В президентских выборах оппозиция не участвует. Назарбаев уже давно так организовывал предвыборный процесс, что никто из оппозиции не может в нем участвовать. Оппозиционеров заранее «выбивают», сажают в тюрьму, преследуют, обвиняют в уголовных и административных нарушениях. В общем, всячески препятствуют участию в президентских выборах.

В президентских выборах объединенная оппозиция в последний раз участвовала в 2005 году. С тех пор оппозицию лишили этого права, поэтому мы объявили общенациональный бойкот и планируем 9 июня вывести тысячи людей на улицы. Мы будем требовать проведения демократических выборов и того, чтобы вся политическая верхушка покинула власть. Вот такая у нас задача.

Эти выборы мы не считаем легитимными. Тем более, что в законодательство внесены такие поправки, которые не позволяют всем гражданам участвовать в выборах. Во-первых, нет такого понятия, как самовыдвиженец, которое существует во всем мире.

Нынешнее законодательство выглядит так, что в выборах может участвовать только человек, который не менее 10 лет отработал на государственной службе. Во-вторых, кандидата в президенты выдвигает партия или общереспубликанское объединение. В нашей стране все эти общереспубликанские объединения и партии под контролем власти.

Нет ни одной зарегистрированной партии в стране, которая не была бы президентской, поэтому фактически 99 процентов избирателей лишены права участвовать в выборах. Нарушена Конституция, которая предполагает, что у всех граждан равные права.

Участие в выборах только тех, кто был госслужащим, это лишение независимого человека возможности быть избранным. Это противоречит не только Конституции, но и всем международным договорам, которые подписал Казахстан, а, как известно, международные договора стоят выше, чем внутренние законы страны.

Поэтому, подчеркну, мы считаем выборы незаконными и 9-10 июня выводим наших граждан на акции протеста по всей стране.

- Какой план у Назарбаева? Кого он намерен сделать своим преемником?

- План у Назарбаева очень простой. Он хочет, чтобы президентом стал Токаев — бывший председатель Сената, а затем, через некоторое время, чтобы власть была передана его дочери.

Как только Токаев стал исполняющим обязанности президента, главой Сената и вторым человеком в государстве стала дочь Назарбаева Дарига. Назарбаев хочет, чтобы Токаев стал формальным президентом на пятилетний срок, а через короткое время по каким-нибудь причинам, например, по состоянию здоровья, отдал власть. Тогда, по Конституции, эти пять лет может властвовать дочь Назарбаева, потому что она председатель Сената.

Мы хотим помешать планам Назарбаева. Вообще, он хотел бы, чтобы в президентских выборах участвовала только его дочь, но мы минимум за год разоблачили все его планы и подняли голос общественности. Люди начали выражать протест, заявлять, что не примут на позиции президента дочь Назарбаева. Вот он и решил такую «прокладочку» сделать: поставить Токаева президентом страны, а всех потенциальных конкурентов — устранить.

В стране нет ни одной зарегистрированной оппозиционной партии. За пустой плакат, с которым человек выходит на площадь, арестовывают. Если он на футболке пишет слово «Правда», то его арестовывают. Это не шутки, а факты, которые совсем недавно имели место в Казахстане.

- Остались ли в Казахстане независимые медиа и гражданское общество?

- Независимых медиа не осталось. Гражданское общество как таковое есть. Вопрос - насколько оно независимое. Сейчас очень много молодежи выходит в футболках со словами «Правда», пустыми плакатами - так они выражают свой протест. Я считаю, что именно сейчас у нас развивается независимое гражданское общество.

Назарбаев - мошенник. Он хочет установить монархический строй, чтобы власть по наследству передавалась только членам его семьи. Но молодежь и общество в целом возмущены. 9 июня покажет, насколько много таких людей.

- Расскажите о возглавляемом вами движении «Демократический выбор Казахстана».

- В ноябре 2001 года мы с товарищами, которые были губернаторами областей, премьерами, депутатами, объявили о создании «Демократического выбора Казахстана». Тогда мы предполагали, что будут проведены выборы в местные власти на всех уровнях, что у президента не будет таких суперполномочий, парламент будет избираться народом, правительство будет утверждать парламент. Собственно, мы предлагали разделение властей, чтобы не было диктатора.

Из-за этого меня и моего товарища посадили в тюрьму. Меня на шесть лет, а Галымжана Жакиянова, который был губернатором Павлодарской области, на семь лет.

Движение было раздавлено, но потом реанимировалось. После того, как я больше года отсидел в тюрьме, в 2003 году мы заново создали движение.

В мае 2004 года нам удалось создать партию, через полгода она была запрещена, как «экстремистская». Это была длительная борьба, и сейчас мы снова в Сети объявили о создании движения «Демократический выбор Казахстана» и начали собирать сторонников. За 42 дня мы собрали 100 тысяч человек, которые влились в нашу организацию через Интернет. Тогда казахстанская власть во главе с Назарбаевым снова объявила, что «Демократический выбор Казахстана» - «экстремистская» организация, которая не была зарегистрирована внутри страны, но это нас не останавливает, в наших рядах много сторонников, их десятки тысяч, и мы намерены добиться мирной смены режима власти, как это произошло в Армении.

Президентские выборы мы используем, как повод для организации массовых протестов и будем добиваться полной смены режима. Мы хотим построить парламентскую республику без должности президента, когда народ на открытых выборах будет избирать депутатов, которые далее будут назначать правительство и министров. В Конституции не будет должности президента.

1 мая тысячи людей вышли на митинги и скандировали «Парламентская республика!». Сейчас это стало массовой идеей, поэтому «Демократический выбор Казахстана» будет реализовывать эту политическую платформу для построения парламентской республики без должности президента.

- Какая сейчас экономическая ситуация в стране?

- Знаете, экономическая ситуация плохая, но, наверное, если заглянуть в официальную прессу, то там будут хвастаться ростом экономики на 2-3 процента в год. Хотя ранее было по 10 процентов. После девальвации национальной валюты, которая двукратно обесценилась, ситуация в стране значительно ухудшилась.

Назарбаев у власти находится с 1989 года, уже 30 лет. Народ окончательно устал от его правления и экономических проблем: тотальной коррупции, давление со стороны силовых структур, разорения бизнеса. Обогащается только верхушка. Когда власть принадлежит одному человеку, то вся экономика тоже концентрируется в его руках. Назарбаев — самый богатый человек. Его состояние оценивается минимум в 200 миллиардов долларов, богатыми являются его близкие родственники, окружение и те, кто его поддерживает.

Ситуация следующая: политическая верхушка владеет всеми богатствами страны, они супермиллиардеры, а раз у народа нет власти, то он нищий. Стремительное расслоение привело к тому, что сейчас накоплен гигантский протестный потенциал со стороны народа и мы ждет что это, в конце концов, приведет к смене режима. То есть, фактически произойдет социальный взрыв. Мы ожидаем его в течение этого года. Все события произойдут именно в этом году.

- Диктатуры в Казахстане и Беларуси очень похожи. Как считаете, их конец тоже будет одинаков?

- Мировой тренд уже очевиден. Благодаря Интернету информация сейчас распространяется очень быстро, люди обучаются, есть социальные сети, а диктаторские режимы падают, как карточные домики.

Никто сейчас на планете не будет терпеть того, что происходит в диктаторских странах. Если раньше диктаторы передавали власть по наследству или ближайшему окружению, могли находиться у власти десятки лет, то сейчас этому пришел конец.

Все диктаторские режимы будут стремительно падать. Посмотрите, это произошло в Армении, Грузии, Украине, Кыргызстане. Я сейчас говорю о постсоветском пространстве.

А если взять то, что недавно произошло в Алжире? Там диктатор был вынужден уйти в отставку. Сейчас идут горячие события в Венесуэле. Недавно еще в ряде африканских стран произошли революции.

События развиваются очень динамично. Я уверен, что и в Беларуси это произойдет. В ближайшие годы будут стремительно, очень высокими темпами падать все диктаторские режимы. У них нет будущего, они все упадут.

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