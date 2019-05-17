БАТЭ победил «Неман» и вышел на первое место в чемпионате Беларуси 17.05.2019, 21:31

Идущее вторым брестское «Динамо» еще не провело матч в рамках 8-го тура национального первенства.

БАТЭ нанес поражение "Неману" в выездном матче 8-го тура национального чемпионата — 1:0, передает pressball.by.

Единственный гол на счету Евгения Яблонского.

НЕМАН — БАТЭ — 0:1

НЕМАН Курганский (к) — Вессели (Алыкулов, 59), Кантария, Горбач, Бебе — Якимов, Бабичев (Рудик, 70) — Евдокимов (Жуковский, 73), Легчилин, М. Яблонский — Атеменг.

Запасные: Шишлов, Рассадкин, Концевой, Лешко.

БАТЭ: Щербицкий — Йонассен, Филипович, Е.Яблонский, Драгун, Дубаич (Скавыш, 76), Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага (Березкин, 70), Милич.

Запасные: Чичкан, Натхо, Риос, Виллюмссон, Мукам.

ГОЛ: 0:1 — Е.Яблонский (34).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Филипенко (69), Милич (75).