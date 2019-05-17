Российская экономика снова оказалась на грани рецессии 17.05.2019, 21:45

ВВП РФ в первом квартале вырос всего на 0,5%.

Повышение налогов, падение доходов населения и стремительное сжатие инвестиций и спроcа поставили российскую экономику на грань рецессии, передает finanz.ru.

По итогам первого квартала ВВП РФ вырос всего на 0,5%, сообщил в пятницу Росстат.

По сравнению с четвертым кварталом (2,7%) темпы роста замедлились более чем в 5 раз и стали минимальными с конца 2017 года.

Опубликованная Росстатом цифра оказалась хуже самых пессимистичных ожиданий. Она более чем вдвое недотянула до консенсус-прогноза экономистов от Bloomberg (1,2%) и оказалась в 1,5 раза ниже оценки, которую всего 10 дней назад представило Минэкономразвития (0,8%).

Резкое замедление связано «связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки», объяснило МЭР в оперативном комментарии в пятницу.

Оптимистичные цифры начала года оказались ошибочными, признало министерство: рост в январе составил лишь 0,3%, а не 0,6%, в феврале - 1% вместо 1,4%. Данные за март пришлось ухудшить втрое - теперь рост оценивается в 0,2% вместо 0,6%.

Ресурсы уходят из экономики в федеральный бюджет. Реальные доходы населения рухнули на 2,3%, рост зарплат практически остановился (+0,4%), в то время как сборы налогов подскочили на 20% вылив на федеральную казну 683 млрд рублей профицита (2,8% ВВП).

Эти средства Минфин в полном объеме направил на скупку валюты и разместил на банковских депозитах под процент.

Но банки не спешат кредитовать реальный сектор и замедлили выдачу ипотеки, констатирует МЭР. Вкупе с растущей налоговой нагрузкой это давит на возможности потребителей и бизнеса, лишая экономику главной движущей силы - конечного спроса на товары и услуги.

Фактически Россия вновь оказалась «на грани рецессии», констатирует директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Слабый спрос лишает бизнес какого-либо стимула вкладываться в развитие. Рост инвестиций остановился еще в четвертом квартале, а первом - возобновил падение, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Об этом свидетельствует падающий импорт (- 5%) и стагнация строительства (0,2%), указывает аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

В результате признаки жизни подает лишь сырьевой сектор, а итоговые цифры Росстата остаются функцией от объемов нефти и газа, выкачанных на поверхность и проданных за рубеж.

С января Россия была вынуждена сократить добычу нефти в рамках сделки со странами ОПЕК, и хотя свою квоту нефтяники выполнили лишь на 60%, этого оказалось достаточно, чтобы рост ВВП практически остановился, отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Начало второго квартала улучшений не принесло. Ключевые опережающие индикаторы за апрель свидетельствуют о нарастающей слабости экономики, пишет директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Погрузка промышленных грузов на сети РЖД упала на 1,9%, индексы деловой активности PMI снизились фронтально: с 52,8 до 51,8 - в промышленности, с 56,4 до 54,4 - в секторе услуг и с 54,6 до 53 - в целом по экономике, перечисляет Тремасов.

«И в апреле, и в мае экономическая статистика также будет безрадостной», - соглашается Вайсберг. Ситуацию усугубляет скандал с загрязнением российской нефти, из-за которого пришлось остановить трубопровод «Дружба», говорит он. В результате российские нефтяники недополучили 2 млрд долларов - на такую сумму европейские НПЗ отказались оплачивать счета.

Какого-либо ускорения во втором квартале не предвидится, солидарен с коллегами Ведев: рост ВВП, по его прогнозу, составит 0,4-0,5%.

При такой слабости экономики ЦБ РФ, скорее всего, будет агрессивнее снижать ставку - на 0,25 процентного пункта в июне и, вероятно, еще дважды до конца года, прогнозирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Впрочем, и этот сценарий не гарантирован: для смягчения политики ЦБ необходим крепкий рубль. Но его курс полностью зависит от потоков спекулятивных денег из-за рубежа, указывает экономист ING Дмитрий Долгин.

Если настроения глобальных фондов ухудшатся, и инвесторы из-за обострения торговой войны или новых санкционных угроз они начнут распродавать российский госдолг, а курс доллара снова подберется к отметке 70 рублей, - о снижении ставки придется забыть, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch.