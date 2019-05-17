Ромы из Чапаевки о жестокости силовиков: Били по голове, десятки до сих пор за решеткой 1 17.05.2019, 22:08

1,162

Фото «Белсат»

После убийства лейтенанта милиции в Могилеве милиция устроила зачистку ромских семей в поселке Чапаевка.

После убийства лейтенанта милиции в Могилеве, произошедшего вечером 16 мая, милиция устроила зачистку ромских семей в поселке Чапаевка. По словам местных жителей, омоновцы ворвались в несколько домов, применяли физическую силу и задержали десятки мужчин — они до сих пор остаются в изоляторе. Корреспонденты Belsat.eu посетили Могилев, где последние сутки царит очень напряженная атмосфера.

Тело 22-летнего лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича нашли ночью в лесополосе под Могилевом. 16 мая он был на работе и должен был выехать в микрорайон Чапаевка на место ДТП. Предполагается, что лейтенант шел пешком и остановил черную «Волгу», чтобы попросить подвезти. А 18:27 он прислал коллегам сообщение в вайбере: «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак российский». Тело нашли через несколько часов.

Милиция ввела план «Сирена»: дежурила на всех выездах из города, а также на кольцевой. Черные «Волги» во всей стране останавливали и проверяли собственников, однако найти ни тот автомобиль, ни самих преступников вечером 17 мая правоохранителям не удалось.

«Начали кричать и кидать всех нас на пол»

Ночью вооруженный ОМОН ворвался в дома ромов в Чапаевке. Как стало известно belsat.eu, силовики положили мужчин и женщин на пол, избивали прикладами автоматов, а потом забрали в участок. Десятки ромов до сих пор остаются в изоляторе временного содержания.

Микрорайон Чапаевка, Могилев. 17 мая 2019. Фото Надежды Гацак

Микрорайон Чапаевка – довольно большой частный сектор, где бок о бок живут белорусы и ромы. Мы оказались здесь после обеда, когда большинство жителей еще на работе. Улицы почти пустые, то и дело проходят люди пожилого возраста. Спрашиваем, где найти ромов. «А вот где хата большая – там и они!» – отвечает бабушка, махнув рукой в сторону дома с деревянным резным балконом. Говорят, здесь живет то ли барон, то ли кто-то из членов его семьи. За забором слышны голоса, но открывать журналистам никто не спешит.

«В принципе, никаких проблем с ними у нас не возникало, но я стараюсь их обходить – мало ли что сделают? Еще гадать предлагали раньше, а я этого не люблю, я верующая», – с недоверием поглядывая на голубой балкончик, говорит белокурая женщина средних лет.

Микрорайон Чапаевка, Могилев. 17 мая 2019. Фото Надежды Гацак

Вдруг в конце улицы замечаем ромку – та медленно идет, опустив взгляд. Рядом бежит коричневый пес, тыкаясь носом ей в ногу. «Я возвращаюсь из изолятора – носила сыну передачки, все взяли, а конфеты почему-то нельзя, сказали». Люба (имя изменено по просьбе героини) вытаскивает из блестящей сумки слипшиеся мармеладки. «Вчера мы сидели за столом, ужинали, к нам зашла матерь и брат мужа. Услышали стук в дверь, отперли, ворвались омоновцы с автоматами, начали кричать и бросать всех нас на пол. Дети маленькие испугались, заплакали – мы ничего не понимали, почему по нам пришли», – рассказывает женщина.

В этот момент из-за угла выезжает черное авто, за рулем – мужчина в белой рубашке поло, Любин муж. «Я как увидел, что они бегут – сам лег на пол, чтобы не повалили. Меня ударили прикладом трижды в голову и между лопаток. Выкрикивали: «Суки, заткнитесь, мы вас отсюда выживем!» Рядом лежали мои сыновья – им 24 и 26 лет, и я видел, как их бьют», – вспоминает он.

На месте убийства. Источник — t.me/skgovby/1172

По словам семейной пары, после этого милиционеры загрузили их и сыновей в машину и отвезли в РУВД Ленинского района. «Там нас привели в большой спортзал, приказали встать на растяжку у стенки. Держали всех вместе – мужчин и женщин. Когда мужчин куда-то забрали, сотрудницы смотрели за нами: сказали раздеться и приседать», – рассказывает Люба. Она утверждает, что в помещении их продержали до 5 часов утра, потом им с мужем разрешили уйти, но обоих сыновей поместили в изолятор на 72 часа. «Чтобы был формальный повод, им приписали «мелкое хулиганство», статья 17.1 КоАП, якобы они сходили в туалет в публичном месте. А на самом деле им кричали: «Будете сидеть, пока не найдут, кто убил!» – говорит Люба.

Евгений Потапович. Фото: mvd.gov.by

«У цыган не бывает « Волг», у всех – иномарки»

«Моего старшего сына завели на допрос в кабинет, потом он проходил мимо в наручниках и успел сказать, что его там били в лицо трое милиционеров одновременно. Понимаете, наши бы никогда не стали убивать милиционера! Если бы цыган такое сделал – мы бы сами с ним разобрались! А еще у цыган не бывает «Волг», у всех – иномарки». На этих словах муж Любой вытирает пот со лба полотенцем, достает откуда-то флакончик духов и несколько раз с закрытыми глазами опрыскивает себя. Под автомобильным зеркалом блестит позолоченный крест. Иногда он что-то говорит жене по-своему, вставляя российское «понимаешь». Люба начинает плакать: «После того, как появилась информация, что лейтенанта похитили цыгане, мы чувствуем ненависть от других людей. А милиционеры с нами, как со скотом, как со зверьем обходились…»

На месте убийства второй день работают сотрудники милиции и Следственного комитета. Фото «Белсат»

Рядом стоит еще один дом ромов, возле него припаркованны два автомобиля с российскими номерами. Двор пустой, на стук в дверь никто не отзывается. Говорят, хозяина и всех членов этой семьи забрали в милицию и до сих пор не отпустили. Только через полчаса из подсобки выходит пожилой мужчина и тяжело, медленно подходит к нам. Михаил помогает ромам в хозяйстве. «Телефон мобильный у меня отобрали «опера» вчера… Я просто случайно оказался здесь, когда милиция ворвалась». На вопрос, били ли его, машет головой и прикрывает черно-бордовое пятно на свитере. Прошу рассказать, как именно его избили, но тот отвечает, что «сначала надо немножко прийти в себя» и закуривает.

Официальная позиция

Представитель Следственного комитета Юлия Лескова в комментарии радио «Свобода» заверила, что «никакой чрезвычайщины» в отношении местных после резонансного убийства не происходило.

«Совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами продолжается выяснение обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Идет плановая работа в рамках уголовного дела», – сказала Лескова.

Официального подтверждения масштабных задержаний пока что нет. В милиции комментировать ситуацию с ромами отказываются.