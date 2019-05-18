СК: Версия с похищением гаишника на черной «Волге» не является приоритетной 18.05.2019, 9:02

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В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося.

Следственный комитет сообщает, что за истекшие сутки следователями, сотрудниками милиции и экспертами проведен колоссальный объем работы, чтобы установить все обстоятельства гибели сотрудника ГАИ в Могилевском районе.

Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом следователи ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз.

Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.

При этом следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время молодой человек был обнаружен погибшим.

Сообщается, что по делу задержанных нет.