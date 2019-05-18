Убийство сотрудника ГАИ: пока вопросов больше, чем ответов 18.05.2019, 9:15

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Раcсматриваются несколько версий.

Прошло уже более суток с момента трагической гибели в Могилёве 22-летнего инспектора ДПС, лейтенанта милиции Евгения Потаповича. Ни одного задержанного в качестве подозреваемого по данному уголовному делу об убийстве у следствия до сих пор нет, пишет телеграм-канал NEXTA.

Расcматриваются несколько версий:

- Самая первая. О том, что милиционер был похищен неизвестными людьми цыганской национальности на чёрной "Волге" с российскими номерами (час назад Следственный комитет официально заявил, что эта версия "больше не является приоритетной");

- Более свежая. О том, что погибший милиционер сам сел в неустановленную машину к неизвестным людям у ж/д переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской напротив здания Облпотребсоюза (уже имеются данные, которые это подтверждают). Цели уточняются;

- Романтическая. О том, что убийство стало местью со стороны родственников брошенной девушки, с которой у милиционера ранее якобы были любовные отношения (мы не будем цитировать здесь слухи, хотя все их знаем);

- Фруктово-санкционная. О том, что, согласно пока не подтверждённой информации, убитый сотрудник ГАИ пару месяцев назад по долгу службы мог быть причастен к задержанию под Могилёвом нескольких 7-тонных грузовых автомобилей, перевозивших в Россию "санкционный" груз, а именно - европейские яблоки. Молодой инспектор проявил принципиальность, и кое-кому очень влиятельному эта принципиальность могла здорово не понравиться. Следы этой версии ведут... Впрочем, мы пока не уверены.

И ещё. У правоохранителей есть очень серьезные сомнения в том, что убитый милиционер отправил в Viber сообщение о "чёрной "Волге" с российскими номерами и трёх цыганах" действительно сам. Это с его мобильного телефона вполне могли сделать преступники, чтобы запутать розыск и следствие. Телефон был найден на месте происшествия и сейчас на экспертизе - в том числе дактилоскопической. Если отпечатки не стёрли - она установит, чьи были последними. Кроме того, есть мнение, что автомобиль был марки "Вольво", а в "Волгу" его переименовала злосчастная функция Т9 при наборе текста (мы проверили - это бывает из-за опечаток).

Также нам поступала информация, в достоверности которой мы совсем не уверены. Например, о том, что наручники на погибшем были застёгнуты профессиональным способом (ладонями наружу), а все отпечатки пальцев на месте происшествия оказались тщательно стёрты. Повторяем: абсолютно никакого подтверждения этим словам у нас нет.

Одним словом, пока в этой страшной истории вопросов намного больше, чем ответов. И уже однозначно понятно, что вряд ли стоит надеяться на раскрытие дела по горячим следам.